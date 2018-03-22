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© Suzuki

22 марта 2018 14:37

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Suzuki привезла в Россию необычный кроссовер

Компания Suzuki решила отметить 30-летие модели Vitara выпуском особой версии. "Юбилейный" кроссовер будет доступен и на российском рынке, вот только тираж этой новинки оказался сильно ограничен.

В Россию привезут особое исполнение компактного кроссовера Suzuki Vitara, посвященное тридцатилетию с момента выхода этой модели в 1988 году. Лимитированная серия Vitara 30 для нашего рынка будет состоять всего лишь из 30 автомобилей, а их покупателями компания "Сузуки" видит преданных поклонников бренда. Живые экземпляры поступят в продажу в начале апреля 2018 года.

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От обычных "Витар" юбилейные машины отличаются особым стайлингом внешности и интерьера. Suzuki Vitara из ограниченной серии выкрашены в перламутровый белый цвет, а на на задней стойке кузова размещен отличительный логотип "Vitara 30: Since 1988". Из других особенностей - иная форма светодиодных ДХО, черные боковые молдинги, черная накладка на задний бампер и спойлер крышки багажника в цвет кузова. 

Интерьер лимитированной серии дополнен черными глянцевыми вставки на передней панели и центральной консоли, часами Kanji, фирменными ворсовыми салонными ковриками и боксом-подлокотником между передними сиденьями.

Что касается технической части, то за основу Vitara 30 взяли топовую версию Vitara S c полным приводом AllGrip и турбомотором 1,4 л Boosterjet мощностью 140 л.с., который сочетается с 6-ступенчатым автоматом. Кстати, известны и цены - за юбилейную "Витару" в России просят 1 690 000 рублей. Для сравнения, исходная Vitara S в такой конфигурации стоит 1 599 000 рублей, а базовая машина с мотором 1,6 л в начальной комплектации - от 1 079 000 рублей.

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