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Представлен обновленный флагманский седан Cadillac

Компания Cadillac провела визуальную и техническую модернизацию флагманской модели CT6, который только вышел на российский рынок, а в США продается уже третий год. У седана появился "горячий" мотор, который позволит конкурировать с заряженными Mercedes-AMG и М-версиями BMW.

Американцы провели основательное обновление большого Cadillac CT6, официальная премьера которого состоится на ближайшем автосалоне в Нью-Йорке буквально через несколько дней. Визуальные обновления включают в себя слегка перерисованную переднюю LED-оптику и фонари, новую решетку радиатора, бамперы и крышку багажника с иным рельефом.

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Но самое интересное, что у СТ6 появилась новая заряженная модификация V-Sport, особенностью которой является двигатель V8 с двойным турбонаддувом объемом 4,2 л и мощностью 557 л.с. (850 Нм). На обычных "неспортивных" версиях седана этот мотор дефорсирован до 507 л.с. и 750 Нм. Этот агрегат достался "Кадиллаку" эксклюзивно - ни на какую другую модель General Motors такая "восьмерка" пока не устанавливается. Динамические характеристики CT6 V-Sport пока не раскрываются.

 

Особенностями этого двигателя V8 с 32 клапанами стали алюминиевый блок цилиндров с углом развала 90 градусов и пара турбокомпрессоров типа twin scroll в развале блока, развивающие пиковое давление до 1,38 бара. Могучий мотор сочетается с новым 10-ступенчатым автоматом Hydra-Matic 10L90. У самой мощной модификации - дифференциал повышенного трения, полноприводная трансмиссия и полноуправляемое шасси с поворотными задними колесами. 

 

За эффективное торможение отвечают 19-дюймовые (483 мм) тормозные "моноблоки" Brembo, а за адекватное управление - перенастроенный усилитель руля и адаптивные амортизаторы Magnetic Ride Control. Шумовые эффекты обеспечиваются спортивной выхлопной системой с электронноуправляемыми заслонками. Вдобавок у версии V-Sport - собственные 20-дюймовые колеса с индивидуальным дизайном.

В России Cadillac CT6 продается с безальтернативным мотором 3,6 л V6 на 335 л.с. по цене от 3 990 000 рублей.

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