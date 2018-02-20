Больше кроссовер, чем внедорожник: Volkswagen представил новый Touareg

В основе Volkswagen Touareg нового поколения лежит модульная платформа MLB Evo - на ней же построены все старшие "собраться" новинки, такие как Audi Q7, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. Эта облегченная архитектура позволила "Туарегу" стать легче по сравнению с предшественником сразу на 106 килограммов - при том, что в третьем поколении "Туарег" оказался длиннее на 77 мм - вся прибавка ушла в пределы колесной базы, так что пассажиры заднего ряда могут рассчитывать на увеличенное пространство для ног. Багажник вырос с 697 до 810 л, вес прицепа - до 3,5 т.

На старте продаж Touareg предложат с двумя моторами V6, бензиновым и дизельным. Бензиновый расщедрится на 340 лошадиных сил, два дизеля дизель будут послабее - 231 и 286 л.с. - зато его крутящий момент достигает 600 Нм. Вместо прежнего механического межосевого "диффа" - муфта, которая подключает переднюю ось. Принудительных блокировок и пониженного ряда в раздатке тоже больше нет - в компании заявляют, всем этим на прошлом поколении пользовались менее 5% покупателей. Вместо этого теперь только режим Offroad, меняющий настройки электроники.

В следующем году обещают топовый турбодизельный 421-сильный V8 с тройным наддувом от Audi SQ7, а в этом году в Китае стартует гибридная 367-сильная версия. и - правда, пока неясно, какой ДВС войдет в состав такой силовой установки, четырехцилиндровый или шестицилиндровый.

Общая платформа означает не только общую ходовую часть: бортовой электроникой и технологичными опциями старшие модели концерна с "Туарегом" тоже поделились. Так, "Туарегу" положена новая мультимедийная система с огромным центральным дисплеем диагональю 15 дюймов, по соседству с которым разместится цифровая приборка диагональю 12,3 дюйма. Этот кластер из двух дисплеев в Volkswagen называют Innovision Cockpit.

Еще одна "фишка" модели - продвинутая головная оптика, которая обещает стать самой яркой и эффективной в классе. Для "Туарега" теперь доступны матричные адаптивные фары, в каждой из которых насчитывается по 75 светодиодов.



Кроме того, "Туарег" получил шасси с подруливающими задними колесами и электромеханическими стабилизаторами, продвинутый адаптивный круиз-контроль, работающий с учетом данных GPS, а также адаптивную пневмоподвеску. На скоростях в диапазоне от 40 до 70 километров в час автомобиль сам приподнимается над дорожным полотном на дополнительные 2,5 сантиметра, после увеличения скорости возвращает клиренс к изначальному положению. Руль - с электроусилителем.

Если же ехать в скоростном диапазоне 120-140 километров в час более 30 секунд, подвеска сама опустится еще на 2,5 сантиметра. Это же произойдет сразу при переключении в спортивный режим, а при выборе внедорожного режима подвеску, наоборот, можно поднять на дополнительные 70 миллиметров.

Для России зарезервированы три мотора. Бензиновые агрегаты объемом 2 и 3 л развивают 249 и 340 л.с. соответственно, и 3-литровый дизель V6 выдает 249 л.с. Все моторы - в паре с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Российские продажи стартуют ближе к концу лета, а живьем новый вседорожник покажут на августовском автосалоне в Москве.