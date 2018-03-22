Названа стоимость проезда по платной трассе из Москвы в Санкт-Петербург

Председатель правления государственной компании "Автодор" Сергей Кельбах озвучил ориентировочную стоимость проезда по новой платной трассе М11 из Москвы в Санкт-Петербург. По словам Кельбаха, плата за пользование всей автодорогой составит около 2 000 рублей.

"Стоимость проезда по всей трассе М11 от Москвы до Санкт-Петербурга для автомобилей первой тарифной группы, для легковых автомобилей, будет в пределах 2 тыс. руб. Это конкурентная цена", - цитирует главу "Автодора" агентство "Москва".



Автомобильное движение на всех участках трассы от МКАД до до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга будет открыто в декабре 2018 года. Исключением станет северный обход Твери. Движение здесь пока будет осуществляться по реконструируемому бесплатному участку трассы М-10.



Общая протяженность новой платной автомагистрали составляет 669 км, а расчетная максимально допустимая скорость движения по ней - до 150 км/ч. Бесплатным альтернативным вариантом движения из Москвы в Санкт-Петербург является автодорога М-10, проходящая фактически параллельно платной трассе.