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© Audi

22 марта 2018 11:20

Автопром 60

В России отзывают на ремонт сразу несколько моделей Audi

Компания Audi обнаружила в отдельных автомобилях дефект, который связан с системой экстренного оповещения. К счастью, по количеству машин отзывная кампания оказалась не слишком масштабной.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) совместно с компанией "Фольксваген Груп Рус" анонсировали запуск сервисной акции, которая затрагивает сразу несколько моделей Audi: А3, A4, A5, А6, А7 и Q3. Во всех случаях в отзыве участвуют свежие автомобили 2017 года выпуска - таких набралось всего 18 экземпляров. Необходимость внепланового ремонта связана с некорректным функционированием штатной системы экстренного оповещения.

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"Причиной отзыва транспортных средств является ограниченная функция экстренного вызова. Соединение с центром Audi по встроенной системе экстренного вызова возможно только по средствам голосового канала, предусмотренная функция связи по SMS не доступна. Обратный вызов автомобиля из центра Audi невозможен", - говорится в сообщении Росстандарта.

Как уточняет производитель, на всех потенциально дефектных экземплярах Audi будет произведена замена диагностического интерфейса шин и блока управления онлайн-служб. Все работы традиционно будут выполнены бесплатно, поскольку проводятся по инициативе Audi. 

Уполномоченные дилеры немецкой марки оповестят владельцев о необходимости устранения брака, хотя проверить свой автомобиль можно самостоятельно, не дожидаясь звонка из официального сервиса. Для этого достаточно сверить VIN-код машины с номерами из специального перечня, который публикует надзорное ведомство.

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