Новый Volkswagen Touareg: сроки появления в России

Мировая премьера нового поколения Volkswagen Touareg состоится уже завтра, 23 марта, в рамках специальной презентации в Шанхае, куда уже отправился корреспондент АвтоВестей. Как сообщили ему представители "Фольксваген Груп Рус" накануне показа, продажи этой новинки в России должны стартовать летом - ориентировочно в июле-августе 2018 года.

О рублевых ценах говорить пока рано, но уже очевидно, что новый "Туарег" будет технологичнее, "премиальнее" и дороже своего предшественника, за который сейчас просят от 3 029 000 рублей.



Вседорожник получит в качестве опции сложную матричную LED-оптику с 75 светодиодами в каждой фаре и высокой степенью адаптивности. Также известно, что полноприводная трансмиссия автомобиля станет чуть проще, при этом "Туарег" обзаведется шайбой системы выбора режимов движения.



Volkswagen Touareg следующего поколения построен на платформе MLB-Evo, которая лежит в основе таких моделей, как Audi Q7, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus.