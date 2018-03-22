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© Volkswagen

22 марта 2018 10:13

Новинки 64

Новый Volkswagen Touareg: сроки появления в России

Компания Volkswagen вот-вот официально представит новое поколение своего премиум-кроссовера, который пользуется спросом и на нашем рынке. АвтоВести узнали, когда Touareg поступит в продажу на российском рынке.

Мировая премьера нового поколения Volkswagen Touareg состоится уже завтра, 23 марта, в рамках специальной презентации в Шанхае, куда уже отправился корреспондент АвтоВестей. Как сообщили ему представители "Фольксваген Груп Рус" накануне показа, продажи этой новинки в России должны стартовать летом - ориентировочно в июле-августе 2018 года. 

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О рублевых ценах говорить пока рано, но уже очевидно, что новый "Туарег" будет технологичнее, "премиальнее" и дороже своего предшественника, за который сейчас просят от 3 029 000 рублей.

Вседорожник получит в качестве опции сложную матричную LED-оптику с 75 светодиодами в каждой фаре и высокой степенью адаптивности. Также известно, что полноприводная трансмиссия автомобиля станет чуть проще, при этом "Туарег" обзаведется шайбой системы выбора режимов движения.

Volkswagen Touareg следующего поколения построен на платформе MLB-Evo, которая лежит в основе таких моделей, как Audi Q7, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus.

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