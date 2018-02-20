Mercedes обновил и "прокачал" купе и кабриолеты C-Class

Внешние изменения рестайлинговых купе и кабриолетов C-Class повторяют те же у седана и универсала. Это новые бамперы и колесные диски, другие решетки радиатора и измененная светотехника, которая по степени "продвинутости" перешла на новый уровень. Так, головные фары теперь адаптивные светодиодные, на 84 световых элементах и с функцией автоматического переключения дальнего света.

В салоне появились новый руль с сенсорными клавишами, другая отделка интерьера, "переученный" тачпад между передними креслами, беспроводная зарядка для смартфона и доработанный проекционый дисплей. Но главное, что в списке опций появилась цифровая "приборка" диагональю 12,3 дюйма и разрешением 1920х720 пикселей, как у S-Class.

Перенастроена система голосового управления вспомогательными функциями - теперь, например, голосом можно включать подогрев сидений. В отделке салона используются вставки из орешника или дуба с открытыми порами, а фоновая подсветка интерьера теперь имеет 64 цвета.

Новые камеры и радары комплекса безопасности, аналогичного тому, что на E-Class, теперь позволяют C-Class "видеть" на полкилометра вперед. В списке оснащения - адаптивный "круиз", доработанная система аварийного автоторможения, распознавание пешеходов и велосипедистов, автомат парковки и контроля машины со стороны через смартфон. Также есть ассистент удержания машины в полосе.

В Европе базовые бензиновые модификации С 200 с задним или полным приводом получили 1,5-литровый турбомотор (184 л.с. и 280 Нм), которому на старте помогает электродвигатель отдачей в 14 л.с. и 160 Нм. Купе с таким движком едет до 100 км/час за 7,9 сек.

Для США зарезервирован вариант C300, чей 2-литровый турбодвигатель развивает 255 л.с. и 370 Нм, разгон до 100 км/час занимает порядка 6 сек.

Для экономов - дизельная версия С 220 d оснащена 2-литровым агрегатом в 194 л.с. (+24 л.с. к предшественнику) и 400 Нм в паре с 9-ступенчатым автоматом. Купе с таким мотором едет до 100 км/час за 7 сек.

На вершине модельного ряда - "заряженная" версия Mercedes-AMG C 43 4Matic с форсированным 23 "лошади" (до 390 л.с. и 520 Нм) 3-литровым бензиновым турбомотором V6. Купе с ним тратит на разгон до 100 км/час 4,7 сек.