В России могут увеличить разрешенную скорость на дорогах

Предложение увеличить скорость на загородных дорогах внес глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, пишет "Коммерсант".

"Мы должны подготовить специалистов, которые бы с нами вместе подумали, как сделать так, чтобы максимальная скорость на дорогах была не 90 км/ч, а 100–110 км/ч, думаю, пора уже ее нам поставить, - сказал Москвичев. - Мы вместе с МВД должны над этим подумать, потому что скорость - это важно".

Москвичев пояснил, что менять ПДД и другие нормативы не потребуется: достаточно новых знаков на трассах. А для обсуждения этого вопроса нужны контакты с Росавтодором и "Автодором".

"Пусть объяснят, почему это нельзя сделать, - пояснил Москвичев. - Я считаю, что в качестве пилотного проезда можно взять, например, трассу из Москвы в Ростов, там есть отбойник, освещение, и посмотреть на результаты".

Другой вариант - это введение лимита в 110 км/ч только на крайней левой полосе и сохранение 90 км/ч на остальных полосах.

"Ограничение в 90 километров у нас еще с 70-х годов, когда дороги были совсем другие, - заявил Москвичев. - Ну зачем мы тогда в них деньги вкладываем, приводим их в нормативное состояние? Надо делать какой-то прорыв в этой области. Сейчас людям приходится постоянно притормаживать, следить за скоростью, а так человек спокойно поедет 110-120 км/ч. На магистралях то вообще, думаю, можно вводит лимиты 130-150 км/ч".

Идею уже поддержали в Росавтодоре. По данным ведомства, из 50,1 тыс. км федеральных автодорог 15% составляют трассы первой категории (допустим режим 110–130 км/ч), 41% — второй категории, 33% — третьей категории, 9% — четвертой категории, 2% — пятой категории.

"Повышение максимальной разрешенной скорости автомобилей с 90 км/ч возможно, но при условии соблюдения требований по обеспечению безопасности движения", - пояснили изданию в пресс-службе "Автодора".

Реакция МВД на предложение Москвичева пока не последовала.