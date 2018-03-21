В России могут увеличить разрешенную скорость на дорогах

В Госдуме озвучена инициатива серьезно увеличить разрешенную скорость на загородных дорогах. Дорожники инициативу уже поддержали.
Предложение увеличить скорость на загородных дорогах внес глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, пишет "Коммерсант".
"Мы должны подготовить специалистов, которые бы с нами вместе подумали, как сделать так, чтобы максимальная скорость на дорогах была не 90 км/ч, а 100–110 км/ч, думаю, пора уже ее нам поставить, - сказал Москвичев. - Мы вместе с МВД должны над этим подумать, потому что скорость - это важно".
Москвичев пояснил, что менять ПДД и другие нормативы не потребуется: достаточно новых знаков на трассах. А для обсуждения этого вопроса нужны контакты с Росавтодором и "Автодором".
"Пусть объяснят, почему это нельзя сделать, - пояснил Москвичев. - Я считаю, что в качестве пилотного проезда можно взять, например, трассу из Москвы в Ростов, там есть отбойник, освещение, и посмотреть на результаты".
Другой вариант - это введение лимита в 110 км/ч только на крайней левой полосе и сохранение 90 км/ч на остальных полосах.
"Ограничение в 90 километров у нас еще с 70-х годов, когда дороги были совсем другие, - заявил Москвичев. - Ну зачем мы тогда в них деньги вкладываем, приводим их в нормативное состояние? Надо делать какой-то прорыв в этой области. Сейчас людям приходится постоянно притормаживать, следить за скоростью, а так человек спокойно поедет 110-120 км/ч. На магистралях то вообще, думаю, можно вводит лимиты 130-150 км/ч".
Идею уже поддержали в Росавтодоре. По данным ведомства, из 50,1 тыс. км федеральных автодорог 15% составляют трассы первой категории (допустим режим 110–130 км/ч), 41% — второй категории, 33% — третьей категории, 9% — четвертой категории, 2% — пятой категории.
"Повышение максимальной разрешенной скорости автомобилей с 90 км/ч возможно, но при условии соблюдения требований по обеспечению безопасности движения", - пояснили изданию в пресс-службе "Автодора".
Реакция МВД на предложение Москвичева пока не последовала.