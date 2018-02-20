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Ford снова обновил Fusion

Нынешнее поколение американского Ford Fusion, который в Европе продается как Mondeo, выпускается с 2012 года. И в 2016 году уже был показан рестайлинговый вариант. Но в Ford не сбавляют обороты, и к автосалону в Нью-Йорке, который открывается на следующей неделе, компания подготовила очередное обновление.

Американский Ford Mondeo 2019 модельного года внешне обновили точечно. У него новые передний бампер с решеткой радиатора, другие колесные диски и измененная крышка багажника.

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Новые задние светодиодные фонари теперь можно узнать по двойной раздельной планке. В салоне изменений нет.  

Зато расширилось базовое оснащение. Теперь Fusion 2019 года по умолчанию оснащается комплексом безопасности Co-Pilot360, в который объединили сразу несколько систем, которые ранее были в списке опций. Это функция обнаружения пешеходов, автоматическое торможение, контроль "слепых" зон, система удержания автомобиля в полосе, камера заднего вида и автоматическое переключение дальнего света на ближний.

За доплату будет комплекс Co-Pilot360 Assist, дополненный адаптивным круиз-контролем, который умеет останавливать автомобиль до полной остановки и потом возобновлять движение.

Моторная гамма в США осталась прежней. Это двигатели объемом 1,5, 2, 2,5 и 2,7 л мощностью 183, 248, 175 (атмосферный) и 329 л.с. соответственно. У гибридной 190-сильной  версии Fusion Energi чуть увеличена емкость батарее, за счет чего на пробег на электротяге вырос на 20%.  

В США обновленный Fusion появится в продаже в конце этого лета, а его европейского "брата" в Старом Свете увидят, скорее всего, только в следующем году.

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