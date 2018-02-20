Subaru назвала рублевые цены на обновленный универсал Outback

Рестайлинговый универсал Outback 2018 модельного года Subaru представила в апреле на автосалоне в Нью-Йорке. В России же "Аутбэк" появится во втором квартале этого года, ранее сообщала российская пресс-служба компании. И теперь в Subaru озвучили полный прайс-лист на новинку.

Обновленный Outback доступен в России в пяти комплектациях (одна новая Premium ES): четыре для двигателя объемом 2,5 литра (175 л.с.) и одна комплектация для мотора 3,6 литра (260 л.с.). Оба мотора - только с полным приводом и вариатором, который умеет имитировать 7-ступенчатый автомат.

Стартовые цены на оба мотора не изменились. Outback с двигателем 2,5 литра стоит от 2 399 000 рублей, а топовая версия с оппозитной "шестеркой" все так же оценена в 3 299 900 рублей.

В базовое оснащение входят светодиодные фары, 2-зонный "климат", кожаный салон с подогревом всех сидений, кресло водителя с сервопривдом и памятью, 7 подушек (включая коленную), крепления Isofix, круиз-контроль, камера заднего вида, обогрев зоны стеклоочистителей, датчик давления в шинах, USB-розетки для обоих рядов сидений, 17-дюймовые легкосплавные диски, бесключевой доступ в салон.

Остальные комплектации для мотора 2,5 л прибавили в цене по 30 000 - 50 000 рублей. Впервые две комплектации обновленного Outback оснащены системой помощи водителю EyeSight. Она включает в себя функции адаптивного круиз-контроля, автоматического экстренного торможения, предупреждения о сходе из занимаемой полосы движения и приближении к разметке, а также активного контроля движения по полосе. Стоимость универсала с системой EyeSight начинается с 2 739 900 рублей (максимальная цена для 4-цилиндровой версии 2,5).

На выбор - 8 цветов кузова, из них два новых - Crimson Red Pearl (темно-красный перламутр) и Wilderness Green Metallic (серо-зеленый металлик). Выбор цвета, как и прежде, не повлияет на стоимость автомобиля.

Внешность японского кросс-вагона почти не изменилась - опознать рестайлинговую версию можно по новой решетке радиатора, а если присмотреться к автомобилю внимательнее, то и по передней оптике со слегка измененной светодиодной графикой. Кстати, новые адаптивные светодиодные фары теперь умеют "заглядывать" за поворот. Размер противотуманок был увеличен, а сам передний бампер должен обеспечивать лучшую защиту от грязи и камней.

Интерьерных доработок у Outback куда больше. Во-первых, тут новый руль, отделка салона выполнена из более качественных материалов, кожаная обивка получила более гармоничные цвета, а на передней панели и дверных картах появились "премиальные" стежки. Во-вторых, была значительно переработана архитектура центральной консоли: неудобные индикаторы температуры "климата" переехали на дисплеи в поворотных регуляторах, индикация времени стала крупнее, а информационно-развлекательные системы Starlink с 6,5- и 8-дюймовыми тачскринами обросли новыми мультимедийными возможностями.

Компания Subaru утверждает, что акустический комфорт в обновленном "Аутбеке" находится на более высоком уровне. Инженеры изменили форму внешних зеркал заднего вида для снижения аэродинамических шумов и применили шумопоглощающие боковые стекла, а в задних арках уложена дополнительная изоляция. Вдобавок более эффективная система кондиционирования в жаркую погоду быстрее охлаждает салон. Среди удобств для водителя - камера заднего вида во всех комплектациях и более информативная индикация давления в шинах.

Что касается ходовой части, Subaru Outback 2018 модельного года получил перенастроенную в сторону управляемости и комфорта подвеску, перекалиброванный электроусилитель руля и улучшенные тормоза.