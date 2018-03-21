Модели Lada Vesta предрекают дефицит

Об угрозе дефицита моделей семейства Lada Vesta "Ведомостям" рассказал один из дилеров марки. Изданию также удалось ознакомиться со списком доступных для заказа моделей, и "Весты" в этом списке нет.

На "АвтоВАЗе" это объясняют грядущими двухнедельными каникулами на производстве в Ижевске, которые запланированы как раз на май. Однако, как отмечают дилеры, такие же каникулы будут и на производстве в Тольятти, но при этом продукция тольяттинского завода для заказа доступна.



По словам одного из дилеров, заказы на "Весту", скорее всего, будут открыты чуть позже, однако выделенная на это семейство квота все равно гораздо меньше, чем нужно дилерам. Аналогичная ситуация сложилась и в прошлом году, но на этот раз дефицит обещает быть серьезнее: во-первых, модель набрала популярность на рынке, во-вторых - семейство расширилось за счет появления универсалов Vesta SW и SW Cross. В данный момент дилеры оценивают остающийся у них запас "Вест" на уровне месячных продаж.



Все модельное семейство Lada Vesta производится на заводе компании в Ижевске. Недавно ижевский конвейер покинул лифтбек Granta: модель переехала в Тольятти. Такое решение позволило оптимизировать производственный процесс: в Тольятти дозагрузили конвейер, а в Ижевске - как раз сосредоточились на семействе Lada Vesta.



По результатам продаж на российском рынке в январе-феврале модель Vesta - вторая по популярности после Kia Rio: за январь и февраль продано 15 152 автомобиля.