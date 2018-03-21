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© BMW

21 марта 2018 13:46

Автопром 64

Европейское производство "семерки" BMW остановят на целый год

Новые европейские нормы тестирования токсичности выбросов оказались настолько жесткими, что компания вынуждена вносить глубокие конструктивные изменения в выхлопную систему флагманского седана - для этого придется остановить производство. Ирония в том, что это касается только бензиновых версий.

После прогремевшего "Дизельгейта" моторы на тяжелом топливе впали в тотальную немилость и стали по умолчанию считаться неэкологчными, устаревшими и достойными забвения. Однако - как минимум, в случае с BMW - ситуация повернулась с ног на голову: после введения нового европейского жесткого цикла тестирования токсичности выбросов к дизельным моторам BMW вопросов не возникло, чего не скажешь о бензиновых.

Производство новейшего кроссовера Hyundai остановлено из-за забастовки.

Производителю придется внедрять новые фильтры мелких частиц в выхлопные системы бензиновых модификаций BMW 7-Series, а это, в свою очередь, потребует переделки всего выхлопа и, как следствие, снятия таких машин с производства в Европе - по сведениям BMW Blog, вынужденный "отпуск" флагманских бензиновых седанов продлится как минимум год. При этом дизельные версии останутся на конвейере.

Новый цикл тестирования WLTP был внедрен в 2017 году взамен устаревшей методики NEDC. NEDC был разработан еще в восьмидесятых и опирался, в основном, на теоретические расчеты показателей, в то время как новый WLTP уделяет куда больше внимания тестам в реальных условиях эксплуатации: уровень токсичности оценивается с учетом массы факторов движения, таких как ускорение разной интенсивности, продолжительное движение в разных скоростных режимах, торможение и так далее.

Именно с прохождением норм WLTP у бензиновых "семерок" и возникли проблемы. Кроме того, по слухам, по этой же причине горячий седан BMW M3 нынешнего поколения будет выведен с рынка раньше запланированного срока: его снимут с производства едва ли не в августе этого года, а на рынок "эмка" вернется только в 2020 году.

Впрочем, как уже упоминалось ранее, дизельные BMW 7-Series продолжат сходить с конвейера. Кроме того, пока что неизвестно, будет ли остановлено производство бензиновых версий на других мировых заводах компании.  

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