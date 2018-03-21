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© Mitsubishi

21 марта 2018 14:51

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Компания Mitsubishi посвятила новую версию пикапа L200 варварам

Британский офис Mitsubishi часто радует поклонников марки особыми версиями моделей - в прошлом году даже открылось подразделение Mitsubishi Special Vehicle Projects, и его первым творением стал пикап L200 со звучным названием Barbarian. Год спустя компания решила продолжить "варварскую" тему.

Особая версия пикапа Mitsubishi L200 получила название Barbarian SVP II, и это второе "издание" автомобиля с названием Barbarian ("варвар"). Если прошлогодний пикап был окрашен в ярко-синий цвет, то на этот раз британцы выбрали контрастную цветовую схему с сочетанием черного (будет еще серый вариант) и оранжевого.

...а вот как выглядел прошлогодний Barbarian. 

В ярко-оранжевый выкрашены особые колесные диски пикапа, окантовки задних фонарей, передних противотуманок и выштамповки под дверными ручками. Привлекает внимание и особая "маска" на передней части автомобиля: оранжевая планка подводит фары и тянется вдоль всей решетки радиатора. На колесных арках появились пластиковые расширители, на крыше - рейлинги, тоже окрашенные в оранжевый цвет.

Оранжевые вставки есть и в салоне: интерьер отделан в оранжевых цветах, а на подголовниках размещены логотипы SVP и порядковый номер автомобиля из ограниченной серии.  

На этом набор доработок SVP, фактически, заканчивается. Пикап оснащается топовым для этой модели 2,4-литровым турбодизелем мощностью 181 л.с. в паре с пятиступенчатым автоматом или шестиступенчатой механикой и, помимо эксклюзивного стайлинга, может порадовать богатым набором опций: в комплектацию входят круиз-контроль, камера заднего вида, биксенон в фарах со светодиодными ходовыми огнями, датчики света и дождя и мультимедийная система с голосовым управлением.

SVP планирует выпустить всего 250 таких автомобилей, поровну черного и темно-серого цвета. У каждого экземпляра будет свой порядковый номер. Стоимость модели в Великобритании составит 29 830 фунтов стерлингов - по текущему курсу это чуть меньше 2,4 миллиона рублей.  

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