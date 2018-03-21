Российские ученые создали альтернативный вид автомобильного топлива

ВНИИ ПН разработал уже четыре композиции нового топлива. В их состав входит 20-40% этилового спирта, получаемого из растительного сырья (биоэтанол), и дешевые продукты нефтепереработки.



"У такой смеси низкое содержание смол и серы, это обеспечивает чистоту топливной системы автомобиля. Кроме того, кислородосодержащее соединение способствует тому, что в отработавших газах будет меньше несгоревших углеводородов", - рассказал "Известиям" заведующий отделом автомобильных и авиационных бензинов ВНИИ ПН Михаил Ершов, один из авторов разработки."

Примечательно, что, как показали испытания, новый вид топлива отлично "переваривается" мотором в стандартной модификации. При этом сама идея использования этанола в топливе не нова - такое практикуется, например, в Бразилии. Как пояснил Михаил Ершов, бензин на бразильских заправках содержит 72% спирта. К тому же среднеэтанольное топливо развивается в Таиланде, сейчас этим заинтересовались и в США.



В Бразилии для получения этанола используют тростниковый сахар, в США сырьем служит кукуруза. В России же этиловый спирт можно получить из фуражной пшеницы или древесных отходов.



Правда, на пути у массового внедрения новой технологии стоит немало проблем. В самом НИИ считают, что биоэтанол будет иметь смысл для отдельных регионов, где налажено спиртовое производство. А по мнению президента Российской биотопливной ассоциации Алексея Аблаева, эти разработки будут перспективными только в том случае, если будет отменен акциз на топливный спирт.