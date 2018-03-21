В России отзывают новый Volkswagen Crafter

Автопроизводитель уже согласовал проведение отзыва с Росстандартом, соответствующее сообщение появилось на официальном сайте регулятора. Там же можно найти список VIN-кодов автомобилей, которые попадают под отзыв.



В сервисах ждут 371 автомобиль, реализованный с 2017 по 2018 годы, причем речь идет только о дизельных модификациях с простым турбонагнетателем. Как объясняет автопроизводитель, из-за пульсации давления в топливной системе низкого давления возможно возникновение трещины от вибронагрузок в нижнем сварном шве на крышке топливного фильтра. На сервисе корпус фильтра проверят и при необходимости заменят.

Процесс отзыва будет проходить по стандартному сценарию: уполномоченные дилеры уведомят владельцев попавших под отзыв автомобилей в письме или по телефону о необходимости посетить ближайший дилерский центр. Приглашения от официалов можно и не ждать, а самостоятельно ознакомиться со списком VIN-кодов на сайте Росстандарта. Все работы будут проводиться бесплатно для владельцев.



Ранее Volkswagen отзывал в России сразу четыре легковые модели - Touran, Golf, Passat и Sharan, правда, речь шла всего о 110 машинах, реализованных в 2011 году. Причиной отзыва Touran, Golf, Passat и Sharan с дизельным двигателем и системой старт-стоп является перекос или надлом возвратной пружины во втягивающем реле, стартер может находиться длительное время во включенном положении. В результате может возникнуть нагрев компонента, вплоть до возникновения в отдельных случаях риска возгорания. На попавших под отзыв автомобилях производят замену втягивающего реле стартера.