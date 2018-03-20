Audi покажет в Нью-Йорке "младшую" модификацию суперкара R8

По сведениям издания Motor1, Audi привезет на автосалон в Нью-Йорке суперкар Audi R8 с компактным 2,9-литровым битурбированным V6 - тем самым, что уже можно увидеть под капотами новых RS4 и RS5, а также Porsche Panamera.



Этот двигатель имеет много общего с 3-литровой V-образной "шестеркой", которая устанавливается на Audi S4, но системы турбонаддува принципально разные: у S4 стоит одна твин-скролл турбина, в то время как у нового 2,9-литрового агрегата - двойной турбонаддув.

Ожидается, что на R8 мотор будет выдавать порядка 500 лошадиных сил, что сделает такую модификацию начальной в нынешнем семействе R8 (5,2-литровый V10 выдает 540л.с. в стандартной версии и 610 л.с. - в версии Plus). Более того, есть вероятность, что в перспективе появятся и менее мощные модификации R8 2,9.



Осенью прошлого года компания уже представила одну "упрощенную" модификацию суперкара, однако в тот раз речь шла не о моторе, а о приводе: была представлена заднеприводная версия R8 RWS. Отказ от полного привода quattro позволил автомобилю сбросить 50 килограммов, а развесовка стала чуть лучше. Несмотря на потерю двух ведущих колес, такая модификация оказалась всего на 0,2 секунды медленнее полноприводной R8.



Хотя в целом будущее модели R8 не выглядит таким уж безоблачным. Как признал в интервью изданию Car&Driver глава отдела исследований и разработок Audi Петер Мертенс, спорткар Audi R8 вряд ли будет "продлен" на третье поколение - по крайней мере, автопроизводитель до сих пор не приступил к работе над такой моделью, и подобных планов у руководства нет. Разве что пытаясь быть менее категоричным, Мертенс добавил, что никогда не стоит говорить "никогда", а спортивные динамичные автомобили всегда служили компании хорошую службу.