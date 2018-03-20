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© Mercedes

20 марта 2018 17:00

Новинки 356

Mercedes назвал рублевые цены на самый быстрый "Гелик"

Компания Mercedes-Benz ранее назвала рублевую стоимость нового G-Class в модификации G500, а теперь объявила российские цены и на "заряженный" Mercedes-AMG G63 нового поколения. На разницу в цене между G63 и версией Mercedes-Benz G500 можно легко купить седан Mercedes-Benz Е-класса.

За могучий Mercedes-AMG G63 в России просят 12 450 000 рублей - это на 3 500 000 рублей дороже версии G500 и на 850 000 рублей дороже G63 предыдущего поколения. Предзаказы на самый быстрый G-Class уже открыты.

У G63 - тот же 4-литровый V8 с двумя турбинами, что и у версии G500, однако мощность двигателя повышена с 422 до 585 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с девятиступенчатым автоматом, который был перенастроен специалистами AMG под "озверевший" мотор. AMG-версия также отличается адаптивными амортизаторами Ride Control и спортивным рулевым колесом, а опционально предложены 22-дюймовые колесные диски, эргономичные кресла и набор дополнительных водительских ассистентов.

В России начали продавать "Спортивные" фургоны Mercedes-Benz.

Разгон до сотни у G63 занимает всего 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 220 километров в час. Впрочем, при желании можно заказать пакет AMG Driver's Package, с которым отсечка максимальной скорости сдвигается до 240 километров в час.

У нового G-Class независимая передняя подвеска на двойных поперечных рычагах, разработанная совместно с отделением AMG. Причем рычаги крепятся напрямую к раме, без промежуточного подрамника. Кардинально изменился салон: мотор теперь заводится кнопкой, механический "ручник" поменяли на электрический, а в крыше впервые установлен стеклянный люк.

3-зонный климат-контроль входит в базовое оснащение, появилась беспроводная зарядка для смартфона (опция), а в городе и на бездорожье озираться по сторонам помогут 4 камеры кругового обзора (тоже опция). Материалы отделки тоже новые: на выбор - несколько сортов кожи (включая перфорированную Nappa) в разных цветах, плюс вставки из дерева, металла или карбона. У фоновой подсветки салона - 64 варианта цвета.



  

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