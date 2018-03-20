Первый в истории кроссовер Lotus создадут на базе Volvo

Как пишет британское издание AutoCar со ссылкой на исполнительного директора Lotus Жан-Марка Жале, будущий кроссовер марки позаимствует некоторые элементы "вольвовской" архитектуры SPA, на которой построены кроссоверы Volvo XC60 и Volvo XC90.



В конструкции этой масштабируемой платформы очень высока доля высокопрочных сталей, что делает ее прочной и легкой, - соответственно, и готовый кроссовер должен получиться легким, а для Lotus малый вес - это своеобразная визитная карточка.

Эта же платформа поможет британцам наделить свой кроссовер беспрецедентной управляемостью - по этому параметру автомобиль просто обязан быть лучшим в классе. Как амбициозно заявляет Жале, если компания не добьется такого результата - можно считать, что весь проект провален.



С другой стороны, использование архитектуры SPA ограничивает британцев в выборе моторов: очевидно, что моторную гамму "Лотуса" составят 2-литровые турбированные агрегаты от Volvo. Кроме того, Жале пообещал и выпуск гибридной версии - такая в арсенале Volvo тоже есть. Гибридный XC90 с такой силовой установкой выдает более 400 лошадиных сил, так что от дефицита мощности Lotus страдать явно не будет - особенно с учетом опыта британцев в форсировке моторов.



Использованием только ходовой части и моторов дело не ограничивается: в понятие платформы входят также такие компоненты, как бортовая электроника, мультимедийная система и так далее.



Окончательный вариант дизайна будущего кроссовера Lotus должны утвердить в ближайшие два месяца. Сам автомобиль должен выйти на рынок в 2020 году и составить конкуренцию таким моделям, как Porsche Macan и Maserati Levante. Цена новинки составит примерно 60 000 - 70 000 фунтов стерлингов, это примерно от 4,8 до 5,6 миллиона рублей.