В сети рассекретили внешность нового Subaru Forester

Фотографии были опубликованы изданием Carscoops. По всей видимости, это снимки страниц какого-то японского журнала, однако точный источник фотографий издание не указывает. Изображения довольно сильно искажены, а глянец журнальных страниц отсвечивает, однако снимки позволяют сделать вполне достаточное представление о внешности нового "Форестера".

В компании Subaru явно решили пойти по пути эволюции дизайна при смене поколений: и общие черты, и пропорции кузова остались на сто процентов узнаваемыми. Обновились передняя и задняя оптика, причем наиболее заметны обновления с "кормы": изменилась не только форма фонарей, но и рисунок заключенной в них светотехники. На этот же факт указывал и тизер, опубликованный компанией ранее.

Техических подробностей о грядущей новинке пока нет. Но ожидается, что Forester будет построен на платформе Subaru Global Platform (SGP), на которой уже сделаны Impreza нынешнего поколения и кроссовер XV. Новая архитектура также наверняка скажется на габаритах новинки: кроссовер должен стать чуть крупнее, а его салон - просторнее.

Также ожидаются 4-цилиндровые бензиновые "оппозитники", вариатор CVT и симметричный полный привод. Наверняка новинка получит и комплекс систем безопасности EyeSight. Предполагается и появление гибридной версии - новая платформа SGP как раз это позволяет. Естественно, ждем и "горячие" версии tS на глобальном рынке.



Официальный дебют нового Subaru Forester состоится на автосалоне в Нью-Йорке.