Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4

Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4
193511
Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов

Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов
266159
Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей

Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей
220267
© Hyundai

20 марта 2018 18:08

Новинки 127

На новом хэчтбеке Hyundai можно гонять по треку, не боясь потерять гарантию

Hyundai сделала весьма щедрый подарок покупателям нового горячего хэтчбека i30 N. В компании, видимо, справедливо предположили, что такому автомобилю грех время от времени не выезжать на гоночную трассу, и заявили, что хот-хэтч не слетит с гарантии за участие в трек-днях.

Как пишет издание Wheels, на "горячий" хэтчбек распространяется гарантия сроком в пять лет, причем без ограничения пробега, и заезды автомобиля по гоночной трассе в "боевом" режиме на гарантию не повлияют: отказов владельцам не будет. В компании разве что сделали оговорку, что речь идет о любительских заездах, а не о профессиональных соревнованиях. За владельцами даже остается право заменить стандартные шины Pirelli P Zero на трековые слики.

Новый универсал Kia: сначала Женева, затем Россия.

Такое решение кажется логичным и справедливым, поскольку без периодических выездов на гоночную трассу i30 N выглядит не самым осмысленным приобретением. Утверждается, что в процессе настройки ходовых качеств прототипы i30 N проехали по трассе Нюрбургринга, где у Hyundai имеется собственный испытательный центр, более 10 000 км (то есть, около 500 кругов).

Хот-хэтч приводится в движение 2-литровым турбомотором в двух вариантах мощности - 250 или 275 л.с. (пакет Performance Pack). Моторы работают в паре с шестиступенчатой механикой, оснащенной функцией автоматической перегазовки пре переключениях вниз.

Также в арсенале i30 N - полный набор трековых "инструментов": активная подвеска, дифференциал повышенного трения, возможность полного отключения системы стабилизации и launch-контроль.

До сотни 250-сильный i30 N разгоняется за 6,4 секунды, 275-сильный - за 6,1 секунды. Продажи автомобиля (он стоит чуть больше 30 000 евро) начались с особой серии First Edition из 100 автомобилей, и эта партия была распродана всего за двое суток.
 

Новинки

Mercedes назвал рублевые цены на самый быстрый "Гелик"

Автопром

Кроссовер Bentley Bentayga получил сканер отпечатков пальцев

Mercedes назвал рублевые цены на самый быстрый "Гелик" Компания Mercedes-Benz ранее назвала рублевую стоимость нового G-Class в модификации G500, а теперь объявила российские цены и на "заряженный" Mercedes-AMG G63 нового поколения. На разницу в цене между G63 и версией Mercedes-Benz G500 можно легко купить седан Mercedes-Benz Е-класса.
Volkswagen готовит для Америки новый пятиместный кроссовер вместо "Туарега" Большой кроссовер Volkswagen Atlas, недавно представленный в России под именем Teramont, является самым крупным SUV марки и предлагает семиместный салон. И если в России продажи этой модели только должны начаться, то в США уже готовится к дебюту его "укороченная" пятиместная версия.
В сети рассекретили внешность нового Subaru Forester Новое поколение Forester буквально на днях "дразнилось" фотографиями отдельных элементов дизайна, а сегодня в сеть утекли снимки журнальных страниц, на которых новый кроссовер можно рассмотреть уже целиком. И хоть качество изображений оставляет желать лучшего, интригу японцы безвозвратно потеряли.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера