На новом хэчтбеке Hyundai можно гонять по треку, не боясь потерять гарантию

Как пишет издание Wheels, на "горячий" хэтчбек распространяется гарантия сроком в пять лет, причем без ограничения пробега, и заезды автомобиля по гоночной трассе в "боевом" режиме на гарантию не повлияют: отказов владельцам не будет. В компании разве что сделали оговорку, что речь идет о любительских заездах, а не о профессиональных соревнованиях. За владельцами даже остается право заменить стандартные шины Pirelli P Zero на трековые слики.

Такое решение кажется логичным и справедливым, поскольку без периодических выездов на гоночную трассу i30 N выглядит не самым осмысленным приобретением. Утверждается, что в процессе настройки ходовых качеств прототипы i30 N проехали по трассе Нюрбургринга, где у Hyundai имеется собственный испытательный центр, более 10 000 км (то есть, около 500 кругов).



Хот-хэтч приводится в движение 2-литровым турбомотором в двух вариантах мощности - 250 или 275 л.с. (пакет Performance Pack). Моторы работают в паре с шестиступенчатой механикой, оснащенной функцией автоматической перегазовки пре переключениях вниз.



Также в арсенале i30 N - полный набор трековых "инструментов": активная подвеска, дифференциал повышенного трения, возможность полного отключения системы стабилизации и launch-контроль.



До сотни 250-сильный i30 N разгоняется за 6,4 секунды, 275-сильный - за 6,1 секунды. Продажи автомобиля (он стоит чуть больше 30 000 евро) начались с особой серии First Edition из 100 автомобилей, и эта партия была распродана всего за двое суток.

