В США беспилотник впервые насмерть сбил человека

Несчастный случай произошел в городе Темпе, штат Аризона. Как сообщает San Francisco Chronicle, 49-летняя Элейн Херцберг внезапно вышла на проезжую часть за пределами пешеходного перехода, ведя рядом с собой велосипед, причем ни автоматика беспилотного Volvo XC90 от Uber, ни водитель, находившийся за рулем для подстраховки, ее не заметили, поскольку она выскочила на дорогу из тени.



В результате удара женщина скончалась. Компания Uber незамедлительно приостановила все испытания беспилотников, проводившиеся в Сан-Франциско, Фениксе, Торонто и Питтсбурге. Представители Uber выразили соболезнования семье погибшей и заявили о полной готовности сотрудничать со следствием.

Полицейские, впрочем, не видят вины автопилота по результатам предварительного расследования. Беспилотник двигался со скоростью около 60 километров в час, женщину до последнего момента видно не было, и у автоматики физически не оставалось возможностей среагировать - равно как и у водителя.



А вот если вина Uber будет признана, это может стать крайне веским судебным прецедентом и обострить одну из главных проблем внедрения беспилотников: до сих пор остается открытым вопрос, кто несет ответственность за действия автоматики. Этот инцидент стал первым зарегистрированным случаем гибели пешехода в аварии с беспилотником.



Ранее в Америке уже произошло смертельное ДТП с участием беспилотника - седан Tesla Model S на высокой скорости двигался на включенном автопилоте по скоростному шоссе, когда перед ним выехала фура. Автоматика никак не отреагировала на появление препятствия, и автомобиль не снижая скорости влетел под прицеп. Водитель, который не успел среагировать и взять управление на себя, погиб на месте.



В самой компании Tesla предположили, что система не успела различить белый трейлер из-за яркого солнечного света (солнце в тот момент светило прямо "в лоб" движущимся автомобилям) и еще раз обратили внимание на тот факт, что их система - не полноценный автопилот, а лишь водительский ассистент. Водитель не должен отвлекаться от процесса управления даже при включенной автоматике.