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© Bentley

20 марта 2018 19:20

Автопром 18

Кроссовер Bentley Bentayga получил сканер отпечатков пальцев

Роскошный британский кроссовер обзавелся необычной опцией: особым отсеком для хранения ценных вещей с емкостным сканером отпечатков пальцев. Причем сам отсек - не просто бардачок с необычным замком, а фактически полноценный мини-сейф, разработанный специально для Bentayga.

Разработкой необычной опции занимался технический отдел ателье Mulliner, которое специализируется на выпуске эксклюзивных модификаций Bentley по индивидуальным заказам. Вещевой отсек, расположенный в центральном подлокотнике, выполнен в корпусе из литого алюминия, внутри также расположены два USB-порта для зарядки смартфонов.

Россияне стали чаще покупать роскошные "Майбахи" и "Бентли".

Открыть ящик можно по отпечатку пальца - использованный в замке емкостный датчик аналогичен сенсору, который используется в смартфонах, при этом в памяти системы можно сохранить несколько отпечатков, например отпечатки пальцев членов семьи и друзей.

По задумке Bentley, новая опция будет очень полезна во время пребывания владельца на пляже, лыжном склоне или при использовании сервиса валет-паркинга.

Люксовый Bentley Bentayga уже успел получить полноценную модификацию авторства Mulliner, и в этой версии компания называет его не иначе как "самый роскошный SUV в мире". Интерьер автомобиля отделан дорогими сортами кожи и дерева, включая ореховый шпон Ombre Burr, за звук в салоне отвечает роскошной акустической системой с усилителем и 20 динамиками общей мощностью 1 950 ватт.

Bentayga от Mulliner оснащается шестилитровым W12 мощностью 608 л.с. С этим двигателем вседорожник способен разогнаться до 100 км/ч за 4,1 с и набрать скорость в 301 км/ч.

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