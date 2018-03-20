Кроссовер Bentley Bentayga получил сканер отпечатков пальцев

Разработкой необычной опции занимался технический отдел ателье Mulliner, которое специализируется на выпуске эксклюзивных модификаций Bentley по индивидуальным заказам. Вещевой отсек, расположенный в центральном подлокотнике, выполнен в корпусе из литого алюминия, внутри также расположены два USB-порта для зарядки смартфонов.

Открыть ящик можно по отпечатку пальца - использованный в замке емкостный датчик аналогичен сенсору, который используется в смартфонах, при этом в памяти системы можно сохранить несколько отпечатков, например отпечатки пальцев членов семьи и друзей.



По задумке Bentley, новая опция будет очень полезна во время пребывания владельца на пляже, лыжном склоне или при использовании сервиса валет-паркинга.



Люксовый Bentley Bentayga уже успел получить полноценную модификацию авторства Mulliner, и в этой версии компания называет его не иначе как "самый роскошный SUV в мире". Интерьер автомобиля отделан дорогими сортами кожи и дерева, включая ореховый шпон Ombre Burr, за звук в салоне отвечает роскошной акустической системой с усилителем и 20 динамиками общей мощностью 1 950 ватт.



Bentayga от Mulliner оснащается шестилитровым W12 мощностью 608 л.с. С этим двигателем вседорожник способен разогнаться до 100 км/ч за 4,1 с и набрать скорость в 301 км/ч.