Мост в Крым откроют для легковых автомобилей уже к лету

Согласно официальному сообщению, опубликованному на сайте Министерства транспорта, автомобильное движение по Крымскому мосту будет открываться поэтапно. На первом этапе – сразу после ввода моста – проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Этот этап планируется реализовать к началу курортного сезона, в мае 2018 года.

На втором этапе движение откроют и для грузового транспорта - это произойдет в конце 2018 года, как и было намечено первоначальными графиками. Исключение предусмотрено для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части Крымского моста. Транспорт строителей сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия его автодорожной части.



Как объясняют в Минтрансе, решение обусловлено "оптимизацией логистических потоков в пиковый летний сезон для снижения нагрузки на дорожную сеть Керченского и Таманского полуостровов".

В частности, планируется, что в мае будет обеспечен сквозной проезд на 40-километровом автоподходе со стороны таманского берега (от существующей федеральной трассы А-290 до Крымского моста), без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью. Одновременно на крымской стороне к открытию движения в рабочем режиме будет готов автоподход от Крымского моста до развязки с трассой "Таврида". Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь – Симферополь.

К концу 2018 года должны быть готовы две новые полосы "Тавриды" до Симферополя, а также будут введены в полном объеме автоподходы к Крымскому мосту, что позволит снять временные ограничения на движение грузового транспорта по трассе через Керченский пролив.



Напомним, 14 марта Владимир Путин лично проинспектировал строительство Крымского моста и выразил надежду, что мост запустят в эксплуатацию уже к летнему сезону. О том, что проект будет сдан досрочно, президенту заявил владелец компании "Стройгазмонтаж", генеральный подрядчик строительства Крымского моста, Аркадий Ротенберг.



Автодорожная часть моста на полуостров Крым будет иметь 4 полосы движения, а общая протяженность перехода составит 19 км. Расчетное время проезда моста на автомобиле - 10 минут, а разрешенная скорость движения - 120 км/ч. Переход станет важнейшим инфраструктурным объектом России и станет более удобной и дешевой альтернативой морским паромам - пока единственному способу попасть в Крым на автомобиле. Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту должны открыть в 2019 года.