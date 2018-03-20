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© Kia

20 марта 2018 11:21

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Официально рассекречен новый роскошный седан от Kia

Kia рассекретила новое поколение седана K9, который в зависимости от рынка известен также под названиями K900 и Quoris. Самая дорогая и роскошная модель марки со сменой поколений стала чуть крупнее и просторнее, но все подробности производитель расскажет чуть позже - на автосалоне в Нью-Йорке.

Технических подробностей пока что маловато - все до мелочей будет известно совсем скоро, после официальной премьеры модели на автосалоне в Нью-Йорке. Уже, впрочем, заявлено, что колесная база седана стала сразу на 60 миллиметров длиннее, чем у предшественника, а свесы стали заметно короче.

Дизайн K9 изменился довольно радикально: форма передней и задней оптики абсолютно новая, с особой, не использованной ранее архитектурой светотехники со сдвоенными линиями ходовых огней.

Стартовали российские продажи самой быстрой модели Kia.

В салоне обращает на себя внимание огромный дисплей информационно-развлекательной системы диагональю 12,3 дюйма, для отделки использованы натуральная кожа и вставки из дерева, кнопки сделаны из металла, в списке цветов салона значатся коричневый, бежевый, черный и красный. Особой "фишкой" салона должно стать освещение, реагирующее на жесты: кнопки, к которым подносишь руку, будут дополнительно подсвечиваться. У самой подсветки предусмотрено 64 варианта оттенков. В числе опций значатся адаптивные амортизаторы, адаптивный круиз-контроль и раздельные кресла для пассажиров заднего ряда.

Моторная гамма седана уже известна, однако мощность моторов пока что не раскрывается. Quoris/K900 предложат с V-образными "шестерками"  - турбированной объемом 3,3 литра (370 л.с.) и атмосферной объемом 3,8 литра (315 л.с.), а также с топовым V8 объемом 5 литров и мощностью 425 л.с..

Производитель пообещал, что в отдельных странах (США, Корея, Китай) новейший Quoris должен поступить в продажу уже во втором квартале 2018 года. По идее, Россия тоже входит в число приоритетных рынков для этой модели, однако местное представительство Kia сроки выхода "Квориса" пока не сообщает.

За вторым поколением флагмана корейской марки должен сохраниться статус более доступной альтернативы седанам Mercedes-Benz S-Класса, BMW 7 серии и Audi А8. Текущее поколение Kia Quoris продается в России по цене от 2 619 900 до 3 829 900 рублей.

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