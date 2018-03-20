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© Volkswagen

20 марта 2018 10:13

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Volkswagen готовит для Америки новый пятиместный кроссовер вместо "Туарега"

Большой кроссовер Volkswagen Atlas, недавно представленный в России под именем Teramont, является самым крупным SUV марки и предлагает семиместный салон. И если в России продажи этой модели только должны начаться, то в США уже готовится к дебюту его "укороченная" пятиместная версия.

Пятиместную версию кроссовера Atlas компания Volkswagen планирует показать на грядущем автосалоне в Нью-Йорке. Модель будут собирать на заводе компании в Чаттануге, штат Теннесси, где собирают и семиместную версию. Название для новинки пока не сообщается, да и сама модель в Нью-Йорке пока что будет представлена в статусе прототипа. Затраты на производство кроссовера оцениваются в 340 миллионов долларов. 

Российские цены на семиместный Teramont/Atlas уже известны.

Будучи производной моделью от "Атласа", новый кроссовер будет построен на той же модульной платформе MQB, однако разработан он был "специально для американского рынка". По дизайну он тоже будет перекликаться с "Атласом", хотя в данном случае имеет смысл смотреть, скорее, на "первоисточник" дизайна в лице прототипа Cross Coupe GTE 2015 года: именно из этого концепта в свое время развился семиместный Atlas.

Технических подробностей пока что нет, однако едва ли пятиместная новинка будет принципиально отличаться по моторной гамме от старшей модели, так что вполне можно ожидать 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 220 л.с. и рядно-смещенный атмосферник VR6 мощностью 280 лошадиных сил.

С появлением этой модели американское SUV семейство марки будет логично завершено: младший кроссовер Tiguan на американском рынке продается в пяти- и семиместном вариантах, теперь аналогичный выбор предложат и покупателям более крупного и дорогого Atlas. А вот флагманский Touareg нового поколения до Америки не доберется - ожидается, что грядущая новинка как раз заменит его на рынке. Кстати, в прошлом месяце Atlas стал самой продаваемой моделью Volkswagen в США.

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