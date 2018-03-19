Volkswagen практически полностью рассекретил новый Touareg

Накануне официальной премьеры нового поколения "Туарега" компания Volkswagen решила снизить градус интриги и показала довольно информативный видеотизер. Свежий ролик акцентирует внимание на ключевых стилистических элементах премиум-кроссовера - дизайне светотехники, поясной линии кузова, колесных дисках и так далее.







Кстати, "фольксвагеновцы" уже рассказывали, что полностью новый Touareg получит в качестве опции сложную матричную LED-оптику с 75 светодиодами в каждой фаре и высокой степенью адаптивности. Также известно, что полноприводная трансмиссия автомобиля станет чуть проще, хотя в официальном видео хорошо заметна шайба системы выбора режима движения, так что "джентльменский" набор функций у "Туарега" останется.

Новый внедорожник построен на платформе MLB-Evo, которая лежит в основе моделей Audi Q7, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. Новый "Туарег" унаследует дизайн концепта VW T-Prime GTE и в целом станет более премиальным и технологичным, что позволит ему легко переманить часть покупателей Mercedes-Benz GLE, BMW X5 и Volvo XC90. В салоне появятся полностью цифровая приборная панель и 15-дюймовый дисплей мультимедийной системы.

Кстати, на свою премьеру, которая состоится в Пекине, внедорожник едет своим ходом, в частично закамуфлированном облике. Он выехал из Братиславы, где налажена его сборка, и уже успел побывать в Санкт-Петербурге и Москве. Общая протяженность маршрута составляет 16 000 километров, путь автомобиля проходит по территории 11 стран.



Корреспондент АвтоВестей совсем скоро отправится в Китай, чтобы живьем познакомиться с новым Volkswagen Touareg и поделиться своими впечатлениями.