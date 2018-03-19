"АвтоВАЗ" готовится представить обновленную Lada Granta

Тольяттинский автозавод активно готовиться к запуску на рынке обновленной Lada Granta, испытательные экземпляры которой в последние месяцы все чаще попадают в объективы случайных наблюдателей. Новая порция снимков такой "Гранты" опубликована на страничке сообщества RCI News.

После рестайлинга у Granta изменится оформление передней части кузова, появятся Х-образная архитектура бампера и новая решетка радиатора, а сам передок будет выглядеть чуть стремительнее. Иной будет и корма автомобиля, которую сделают визуально более легковесной. Одно из очевидных изменений - переезд номерной планки с бампера в нишу на крышке багажника.



С высокой степенью вероятности "Гранте" доработают интерьер, где появится более современная передняя панель. Внесут ли тольяттинцы какие-то технические изменения, пока неизвестно.

Официальная премьера Lada Granta FL должна состояться в рамках московского автосалона ММАС-2018 в конце августа. Интересно, что вместе с модернизированными седаном и хэтчбеком "АвтоВАЗ" может представить и практичную версию в кузове универсал, которой раньше у "Гранты" не было.



Отметим также, что грядущий рестайлинг будет промежуточной ступенью в истории Granta. Потому что АвтоВАЗ в течение нескольких лет обещал представить целый пул новых моделей, одной из которых, возможно, как раз и станет новая Granta. Это семейство, по последним слухам, на общей с Renault Logan платформе Global Access B0.