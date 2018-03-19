Дорогой Lamborghini протаранил дом. Пассажир бесследно исчез!

Классика жанра с масштабными последствиями. История стара как мир: эта бедная Ferrari 458 Spider оказалась не по зубам ее водителю - он потерял управление на большой скорости, вылетел с дороги, 30 метров проскользил по мокрой траве, пробил ограждение и скатился в грязную мокрую канаву. На машину теперь без слез не взглянешь: она вроде бы не сильно и помялась, но вот грязи и ила хлебнула столько, что в салон просто страшно заглядывать. Впрочем, "автор" этого инцидента должен быть благодарен судьбе за то, что это были поле и канава, а не стена или столб.

Если фотографии ниже покажутся вам странными и непонятными - не удивляйтесь: они иллюстрируют весьма странную и непонятную историю. Владелец ярко-зеленого Lamborghini Murcielago ехал по одной из калифорнийских улиц. Неизвестно, с какой скоростью он двигался и в каком был состоянии, однако поездка закончилась довольно жестким столкновением с... бытовкой на территории строительной площадки возле дороги. Бытовка была установлена на небольшом возвышении над дорогой, и низкий суперкар влетел под нее, как долото. При этом автомобиль еще повредил трансформаторную будку, обесточив стройплощадку. Сам водитель чудом остался цел и невредим,однако приехавшей на место происшествия полиции заявил, что в салоне остался пассажир. Спасатели сумели добраться до салона автомобиля, но... никого там не нашли. Куда делся пассажир, почему он поспешил сбежать с места ДТП, да и был ли он вообще, этот пассажир? Так много вопросов, так мало ответов. Хотя автомобиль в любом случае жалко.

Ну а эта авария - очевидный победитель в номинации "фейспалм года". Горячий седан BMW M3 и техно-суперкар BMW i8 решили поиграть в догонялки на городских улицах. "Эмка" мчалась первой, за ней, вплотную, летел i8. В какой-то момент оба водителя не сговариваясь решили перестроиться, причем ехавший сзади i8 сделал это чуть раньше и чуть быстрее... Итог - M3 перестроился задним крылом в "морду" i8, и его развернуло поперек дороги. Глупая авария, никаких жертв и серьезных последствий - просто хороший пример, как можно найти себе головную боль на совершенно ровном месте. Да, несмотря на легкий удар, "ай-восьмая" потеряла передний бампер, а чтобы владельцу этого не показалось мало, еще и "отстрелила" подушки безопасности.