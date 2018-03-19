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© BMW

19 марта 2018 16:31

Дороги 127

Новые кроссоверы BMW X2 стали доступны всем желающим

Продажи компактного имиджевого паркетника BMW в России стартовали совсем недавно, однако один из операторов каршеринга уже пополнил свой автопарк этой новинкой. Правда, стоимость аренды X2 оказалась оказалось одной из самых высоких на рынке.

Московский каршеринг интересен не только тем, что предоставляет автомобили в аренду для краткосрочных поездок и выступает неплохой альтернативой такси. Некоторые столичные операторы пополняют свои автопарки интересными новинками, которые превращают рутинные поездки в своего рода тест-драйв. Один из таких операторов, компания YouDrive, на днях предложила пользователям новые кроссоверы BMW X2. 

Московский каршеринг стал крупнейшим в Европе

Как сообщает пресс-служба BMW, в московском парке "ЮДрайва" на сегодняшний день числится 9 экземпляров Х2. Причем, автомобили представлены в довольно мощной версии sDrive20i с двигателем 2,0 л турбо мощностью 192 л.с. и 7-ступенчатым "роботом" S-Tronic. 

Комплектации Advantage и M Sport X - далеко не базовые и уже содержат неплохой список оснащения.

Отметим, что стоимость аренды новых BMW X2 составляет 16 рублей в минуту, или же 18 рублей с учетом страховки КАСКО. Это одно из самых дорогих предложений по всему парку YouDrive. Больше просят только за электрокар BMW i3, тогда как компактвен BMW 2 серии Active Tourer предлагается за 14 рублей в минуту. Еще один принципиальный момент - BMW X2 доступны для аренды лишь начиная с 7 пользовательского уровня.

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