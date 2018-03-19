Новые кроссоверы BMW X2 стали доступны всем желающим

Московский каршеринг интересен не только тем, что предоставляет автомобили в аренду для краткосрочных поездок и выступает неплохой альтернативой такси. Некоторые столичные операторы пополняют свои автопарки интересными новинками, которые превращают рутинные поездки в своего рода тест-драйв. Один из таких операторов, компания YouDrive, на днях предложила пользователям новые кроссоверы BMW X2.

Как сообщает пресс-служба BMW, в московском парке "ЮДрайва" на сегодняшний день числится 9 экземпляров Х2. Причем, автомобили представлены в довольно мощной версии sDrive20i с двигателем 2,0 л турбо мощностью 192 л.с. и 7-ступенчатым "роботом" S-Tronic.

Комплектации Advantage и M Sport X - далеко не базовые и уже содержат неплохой список оснащения.



Отметим, что стоимость аренды новых BMW X2 составляет 16 рублей в минуту, или же 18 рублей с учетом страховки КАСКО. Это одно из самых дорогих предложений по всему парку YouDrive. Больше просят только за электрокар BMW i3, тогда как компактвен BMW 2 серии Active Tourer предлагается за 14 рублей в минуту. Еще один принципиальный момент - BMW X2 доступны для аренды лишь начиная с 7 пользовательского уровня.