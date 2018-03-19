Audi выпустит самый маленький и дешевый кроссовер

Компания Audi расширит свою линейку кроссоверов за счет самой маленькой и самой доступной модели, которая, предположительно, получит заводской индекс Q1 и окажется еще меньше существующего "ку-второго". Как сообщает Motor1, новинка выйдет после запуска флагманского кросс-купе Q8 и более компактного Q4.

Ожидается, что к производству этой новинки приступят ориентировочно в 2021 году. Кроссовер Audi начального уровня будет закономерно построен на платформе MQB-A1 в той ее конфигурации, которая ляжет в основу модели А1 Sportback нового поколения (дебют такой машины запланирован на 2018 год).



Логично предположить, что перспективный Q1 позаимствует у хэтчбека техническую начинку и гамму бензиновых двигателей TSI. Появится ли у самого доступного кроссовера Audi полноприводная версия, а также гибридная модификация, пока неизвестно.

Новый Audi Q1, скорее всего, будет выпускаться на производственной площадке VW Group в испанском Мартореле, куда переедет сборка нового A1 Sportback.