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© Сергей Баринов

19 марта 2018 14:17

Автопром 769

Российский дизайнер показал прототип новой "Победы"

Культовая модель советского автопрома давно стала достоянием истории. Один из отечественных автодизайнеров решил показать, как могла бы выглядеть "Победа" в современном исполнении.

Ностальгическое отношение к советской "Победе" подтолкнуло независимого дизайнера Сергея Баринова к созданию проекта современного варианта этой модели. Виртуальный концепт-кар под названием Pobeda M20 Neoclassic сохранил 5-дверный кузов типа фастбек и характерные стилистические черты оригинальной модели ГАЗ М20, которая выпускалась с 1946 по 1958 год. Это профилированный капот с Т-образной решеткой радиатора, а также выступающие передние и задние крылья.

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Прототип Баринова может похвастать современной передней оптикой и фонарями, которые, судя по эскизам, содержат в себе светодиодные источники света.

"Победа" будущего представлена в проекте в разных цветовых сочетаниях - с двухцветной комбинированной и обычной окраской. Довершают образ массивные колесные диски с хромированным покрытием.

И хотя автомобильный художник не показал рендеры интерьера неоклассической "Победы", глядя на концепт легко представить себе, что автомобиль мог бы получить роскошную отделку салона и мощный двигатель. По словам российского дизайнера, весь процесс моделинга занял у Сергея "около месяца работы по вечерам".

Отметим, что данный (безусловно, интересный) проект представляет из себя лишь фантазию отдельного дизайнера и не имеет перспектив серийного воплощения. Предыдущая громкая работа Сергея Баринова - это концепт "Волги" будущего, которая получила массу позитивных отзывов от российских автолюбителей. 

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