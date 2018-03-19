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© motor1.com

19 марта 2018 12:07

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Новый кроссовер Renault для России будет похож на BMW

Компания Renault готовится представить совершенно новую модель, которая будет построена на платформе "Дастера". И уже нашла свое подтверждение информация о том, что внешность кроссовера будет выполнена в стиле кросс-купе.

Российская линейка Renault вот-вот должна пополниться совершенно новым кроссовером, который станет более имиджевой моделью на фоне подчеркнуто практичных Duster и Kaptur. Как сообщают источники "Ведомостей", близкие к топ-менеджменту компании, пропорции кузова будут напоминать купеобразные кроссоверы BMW. А значит, новый Renault получит покатую, более "динамичную" линию крыши. 

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О самом автомобиле пока неизвестно практически ничего, за исключением того факта, что в основе кроссовера будет лежать "дастеровская" платформа B0. Остается лишь надеяться, что речь пойдет о модернизированной "тележке", которую получило новое поколение Duster. Что касается габаритов, то новый кроссовер С-сегмента должен оказаться чуть крупнее "Каптюра".

Вполне вероятно, новая модель окажется немного дороже соплатформенных Duster и Kaptur. 

Интересно, что продавать новый паркетник Renault планируют не только в России, но и в Китае, Южной Корее и Бразилии. Тем временем московский завод Renault уже приступил к модернизации своей производственной площадки, в том числе с прицелом на выпуск нового кроссовера. Премьера автомобиля состоится в рамках Московского автосалона ММАС в конце августа 2018 года.

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