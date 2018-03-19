Новый кроссовер Renault для России будет похож на BMW

Российская линейка Renault вот-вот должна пополниться совершенно новым кроссовером, который станет более имиджевой моделью на фоне подчеркнуто практичных Duster и Kaptur. Как сообщают источники "Ведомостей", близкие к топ-менеджменту компании, пропорции кузова будут напоминать купеобразные кроссоверы BMW. А значит, новый Renault получит покатую, более "динамичную" линию крыши.

О самом автомобиле пока неизвестно практически ничего, за исключением того факта, что в основе кроссовера будет лежать "дастеровская" платформа B0. Остается лишь надеяться, что речь пойдет о модернизированной "тележке", которую получило новое поколение Duster. Что касается габаритов, то новый кроссовер С-сегмента должен оказаться чуть крупнее "Каптюра".



Вполне вероятно, новая модель окажется немного дороже соплатформенных Duster и Kaptur.

Интересно, что продавать новый паркетник Renault планируют не только в России, но и в Китае, Южной Корее и Бразилии. Тем временем московский завод Renault уже приступил к модернизации своей производственной площадки, в том числе с прицелом на выпуск нового кроссовера. Премьера автомобиля состоится в рамках Московского автосалона ММАС в конце августа 2018 года.