В России будут выпускать дешевый кроссовер Volkswagen (потенциальный хит!)

Немецкая компания Volkswagen собирается выпустить сравнительно компактный и доступный паркетник, предназначенный для Китая, Северной и Южной Америки, а также стран СНГ, включая Россию. Как сообщил в интервью Automotive News глава марки Херберт Дисс, в Западной Европе эта модель продаваться не будет, поскольку роль самого компактного SUV там уже исполняет новый T-Roc.

Проект нового кроссовера в самой компании неофициально называют "Volks-SUV", то есть своего рода "народный Фольксваген". И он обещает быть очень массовым: немцы собираются продавать по 400 000 таких автомобилей по всему миру ежегодно. Как будет называться эта новинка, пока не сообщается - возможно, автомобиль получит уже запатентованное имя Tharu. Известно лишь, что Volkswagen уже утвердил дизайн кроссовера, и он будет фактически общим для всех обозначенных рынков.



Технические подробности тоже пока не раскрываются за исключением того, что за основу будет взята платформа MQB. Габаритно новый кроссовер "Фольксваген" будет плюс-минус схож со Skoda Karoq и Volkswagen T-Roc.



Интересно, что производство новинки запустят уже летом 2018 в Китае на заводе корпорации SAIC-Volkswagen, а кроссоверы для российского рынка будут традиционно локализованы в Калуге. Правда, придется немного подождать: у нас такой "Фольксваген" появится в 2020 году и станет своего рода альтернативой устаревшему Skoda Yeti.