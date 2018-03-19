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© АвтоВести

19 марта 2018 11:01

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В России будут выпускать дешевый кроссовер Volkswagen (потенциальный хит!)

Самой компактной SUV-моделью в российской линейке "Фольксвагена" пока является популярный Tiguan, однако через пару лет нам предложат более компактную и дешевую модель. Ее производство должны запустить в 2020 году.

Немецкая компания Volkswagen собирается выпустить сравнительно компактный и доступный паркетник, предназначенный для Китая, Северной и Южной Америки, а также стран СНГ, включая Россию. Как сообщил в интервью Automotive News глава марки Херберт Дисс, в Западной Европе эта модель продаваться не будет, поскольку роль самого компактного SUV там уже исполняет новый T-Roc.

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Проект нового кроссовера в самой компании неофициально называют "Volks-SUV", то есть своего рода "народный Фольксваген". И он обещает быть очень массовым: немцы собираются продавать по 400 000 таких автомобилей по всему миру ежегодно. Как будет называться эта новинка, пока не сообщается - возможно, автомобиль получит уже запатентованное имя Tharu. Известно лишь, что Volkswagen уже утвердил дизайн кроссовера, и он будет фактически общим для всех обозначенных рынков.

Технические подробности тоже пока не раскрываются за исключением того, что за основу будет взята платформа MQB. Габаритно новый кроссовер "Фольксваген" будет плюс-минус схож со Skoda Karoq и Volkswagen T-Roc. 

Интересно, что производство новинки запустят уже летом 2018 в Китае на заводе корпорации SAIC-Volkswagen, а кроссоверы для российского рынка будут традиционно локализованы в Калуге. Правда, придется немного подождать: у нас такой "Фольксваген" появится в 2020 году и станет своего рода альтернативой устаревшему Skoda Yeti.

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