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© ИТАР-ТАСС

19 марта 2018 09:58

Дороги 3914

Вступили в силу новые изменения в ПДД

На российских дорогах стали обязательными повышенные меры безопасности, которые успешно применяются во многих странах Европы. Отныне в условиях плохой видимости водитель обязан надевать специальный жилет, если решил покинуть салон автомобиля.

В российских ПДД появилась норма, призванная увеличить безопасность автомобилистов в темное время суток. 18 марта 2018 вступило в силу постановление правительства РФ о внесение дополнений в действующие правила, согласно которым водитель обязан надевать куртку, жилет или жилет-накидку со светоотражающими полосами при выходе из автомобиля вне населенных пунктов в темное время суток или условиях плохой видимости при вынужденной остановке автомобиля или после ДТП.

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В ГИБДД поясняют, что новое правило поможет сократить количество наездов на покинувших салон водителей, практически невидимых для других участников дорожного движения в темноте. В 2017 году произошло примерно 400 таких случаев. 

Правда, есть один важный нюанс. На сегодняшний день не существует отдельной статьи КоАП, которая бы определяла ответственность водителя за нахождение без жилета со светоотражающими элементами, а значит, не существует и соответствующего штрафа. В ГИБДД России отметили, что в первое время водителей теоретически можно привлекать по статье 12.27 КоАП "Невыполнение обязанностей в связи с ДТП", предполагающей денежный штраф в размере 1 000 рублей.

Из-за отсутствия прямых норм и санкций инспектора ДПС пока будут относиться к "безжилетным" лояльно. Наказывать или предупреждать обещали лишь тех водителей, которые игнорируют светоотражающие накидки при ДТП. 

Важное пояснение: как сообщили в ГИБДД, на данный момент инспектор не вправе оштрафовать водителя за отсутствие специального жилета в автомобиле - изменения в ПДД пока касаются лишь обязанности надевать его в определенных условиях. 

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