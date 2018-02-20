Посчитали-прослезились: зеркало заднего вида Honda CR-V

Новое поколение японского паркетника Honda CR-V не может похвастать изобилием каких-то передовых технологий, зато в плане практичности и удобства пользования может предложить много интересного. Например, как вам решение с камерой бокового обзора, которая полностью раскрывает водителю слепую зону по правой стороне автомобиля? Простое и реально полезное решение, способное избавить от многих инцидентов на дороге. Удивительно, что другие автопроизводители до сих пор не взяли его себе на заметку.

Минимальная цена 1,86 млн руб Максимальная цена 2,47 млн руб

Широкоугольная видеокамера интегрирована в корпус правого зеркала заднего вида "Хонды" и активируется при нажатии правого поворотника. Инвертированное изображение дорожной обстановки в слепой зоне растягивается на всю ширину дисплея мультимедийной системы и позволяет увидеть те объекты, которые не попадают в поле зрения водителя при взгляде в обычное правое зеркало при перестроении и повороте. Кстати, сам "глазок" расположили в небольшом углублении, так что камера практически не пачкается дорожной грязью.



Отметим, что такая система бокового обзора входит в оснащении двух верхних комплектаций СR-V Executive и Prestige с двигателем 2,4 л, а начальная стоимость автомобиля с этой функцией - 2 329 900 рублей.



Вот что пишет об этом сам производитель:

Компания Honda уделяет повышенное внимание технологиям обеспечения безопасности водителя и всех пассажиров. В новом CR-V представлены такие технологии повышения безопасности, как камера бокового обзора в правом зеркале. Изображение с этой камеры выводится на экран мультимедийной системы Android Display Audio. Из маркетинговой брошюры компании Honda.

Хотя при всех очевидных преимуществах наличие камеры заставляет владельца CR-V лишний раз осторожничать и пристально следить за правым габаритом. Корпус зеркала легко снести во время неаккуратных парковочных маневров или при заезде в узкие боксы автомоек, не говоря о повреждениях в результате аварии.

Вдобавок зеркала часто становятся легкой добычей для хулиганов и вандалов, а обнаружить сломанный корпус вместе с присутствующей на нем камерой, пожалуй, будет вдвойне неприятно.



Мы решили выяснить, какие затраты ждут владельца Honda CR-V 2018 года выпуска, если по тем или иным причинам правое зеркало потребует замены. Калькуляцию расходов для нас составляли официальные дилеры "Хонды" в Москве, которые объявили аж 47 920 рублей за оригинальный корпус в сборе с интегрированным модулем камеры бокового обзора. И если срок ожидания детали в 3-4 дня можно считать очень оперативным, то пластиковая накладка в цвет кузова за 6 030 рублей будет ехать в Россию целых 6-8 недель, что обусловлено покраской элемента в заводских условиях. За установку нового зеркала с подключением камеры официалы возьмут еще 4 300 рублей, так что итоговая сумма - 58 250 рублей!

Запчасти 53 950 рублей Работы по установке 4 300 рублей Итого 58 250 рублей

Небольшие деньги в масштабах нашей рубрики, но просто колоссальные для последствий легкого и очень распространенного повреждения на парковке. Особенно обидным выглядит тот факт, что обычное левое зеркало заднего вида без всяких камер стоит всего 23 000 рублей - более чем вдвое дешевле правого. Все что остается пожелать владельцам СR-V в такой ситуации - "рулить" с оглядкой на то, какую ценность несет в себе правое зеркало и не пренебрегать страховкой, которая покроет расходы на ремонт.



P.S. Если вы думаете, что в вашем автомобиле ничего такого страшно затратного нет - то вы просто не читали наши новые исследования, следите за обновлениями. Новые слезы обещаем каждую неделю. :)