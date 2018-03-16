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© Павел Блюденов

16 марта 2018 18:06

Дороги 65

В россиийские права могут внести согласие на донорство

Внесение в водительские права согласия водителя на донорство органов после смертельного ДТП активно практикуется на Западе, в частности - в США. Теперь такую практику предложено перенести и на российские дороги.

Такую инициативу выдвинул Общероссийский народный фронт совместно с фондом "Здоровье" и направил ее в Минздрав России, сообщает RT. Суть предложения - внести в водительские удостоверения отметки о добровольном согласии или несогласии их владельца на посмертное донорство. Свое решение можно будет зафиксировать при получении или обновлении водительских "корочек".

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Такой пункт об отметке в удостоверениях предложено внести в новый проект закона Минздрава, который будет регулировать трансплантацию и предполагается создание Федерального регистра доноров органов. Проект проходит стадию рассмотрения в правительстве.

Представители Народного фронта уверены, что такой шаг позволит увеличить количество доноров, так как многие жители страны или не знают о такой возможности, или же не спешат оформить свое согласие из-за бюрократических затруднений.

По данным замминистра здравоохранения РФ Дмитрия Костенникова, в России ощущается острая нехватка донорских органов: каждый год их нужно около 10 тысяч, но выполняется только около 1,5 тысяч операций.

Сейчас пересадку органов в России оплачивает государство, а процесс регламентируют закон "О трансплантации органов и (или) тканей человека", принятый еще в 1992 году, и федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан". Человек может стать донором не только при жизни, но и после смерти. При этом трансплантировать органы погибшего нельзя, если гражданин, его близкие родственники или законный представитель заявили о его несогласии на донорство. Во всех же остальных случаях действует презумпция согласия.

Представители медицинского сообщества, опрошенные RT, одобрили инициативу. Но у вице-президента Движения автомобилистов России Леонида Ольшанского инициатива, наоборот, вызывает опасения. По его словам, необходимо создать условия, при которых злоупотребления врачей будут невозможны.

"Нужно обязательно общество защитить от необоснованного изъятия органов. Есть большое опасение, что врач будет ждать, пока человек умрёт, чтобы использовать его органы, - говорит Ольшанский. - В настоящее время мало людей, которые были бы согласны отдать свои органы после смерти".

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