Названа дата премьеры флагманского кросс-купе Audi Q8

На ежегодной большой пресс-конференции глава отдела исследований и разработок Audi Петер Мертенс подтвердил, что новый кроссовер Q8 представят в этом году - это состоится в июне в Шанхае, сообщает Motor1. В Audi называют Q8 "новым лицом семейства Q".

Сам автомобиль построен на платформе "ку-седьмого" и, вероятно, позаимствует у него моторную гамму. Вдобавок концепт Audi Q8 располагал гибридной установкой мощностью 450 л.с., и такая версия, скорее всего, появится и у серийной машины.

Внешность Q8 секрета почти не представляет: машину почти без камуфляжа ранее уже ловили фотошпионы. Более того, в начале осени 2017 года один из тестовых экземпляров премиального кросс-купе был замечен во время испытаний в Москве.

Кстати, уже известно, когда Audi Q8 приедет в Россию. Ориентировочно, это случится в июле. Что касается цен, то они станут известны ближе к старту продаж, но вполне очевидно, что имиджевый Q8 окажется дороже модели Q7, стоимость которого составляет от 3 750 000 рублей.

Ранее в российском представительстве Audi рассказали, какие еще новинки стоит ожидать россиянам в ближайшее время. В апреле на наш рынок выйдет "заряженный" RS 3. Ближе к июню в России запустят новый лифтбек A7, а в следующем октябре должен быть представлен абсолютно новый А6.