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© Lada

16 марта 2018 16:08

Новинки 253

АвтоВАЗ выпустит "дальнобойную" Lada Granta на метане

Вазовская Lada Granta CNG на сжатом природном газе станет самым дешевым российским автомобилем на метане, а ее запас хода превысит 1000 км.

АвтоВАЗ планирует запустить в 2019 году производство битопливного седана Lada Granta CNG, работающего на бензине и сжатом метане. Об этом заявил начальник отдела автомобилей специального назначения АвтоВАЗа Сергей Ивлев, сообщают "Известия". Заявление было озвучено на заседании правительственной рабочей группы по внедрению газомоторного топлива.

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Два баллона метановой Granta вмещают 100 л газа, при этом сохраняется и штатный бензобак на 50 л. Водитель переключается с бензина на газ кнопкой в салоне. Суммарный запас бензина и газа позволит Granta проехать на одной заправке 1050 км. При переходе на газ мощность двигателя снижается примерно на 10%, но повышается ресурс двигателя. 

С прошлого года АвтоВАЗ уже продает битопливный седан Vesta CNG, у которого бензобак на 55 л бензина, а газовый баллон - на 90 л. Но массивный баллон у Vesta установлен в багажнике, что практически наполовину (с 480 л до 250 л) уменьшает его объем. 

В рамках госстимулирования продаж газомоторной техники АвтоВАЗ получает субсидию в 140 000 рублей за каждый проданный битопливный автомобиль. C учетом этой субсидии розничная цена базовой Vesta составляет 765 тыс. рублей. Предполагаемая же цена на Granta CNG может составить примерно 490–500 тысяч рублей. Кроме Granta, на метан в будущем должен перейти и Largus.

По данным Минэнерго России, средний пробег автомобиля при заправке на 1,2 тыс. рублей (в ценах 2017 года) составляет 309 км - на бензине, 437 км — на дизеле, 607 км — на пропан-бутане, 981 км - на метане. На начало марта этого года средняя цена кубометра метана в столичном регионе составляет 16 рублей, бензина Аи-95 - 41,2 рубля, дизтоплива - 40,69 рубля. При этом метан пока не зависит от роста топливных акцизов — за последних три года цена газа значительно не менялась.

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