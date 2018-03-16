АвтоВАЗ выпустит "дальнобойную" Lada Granta на метане

АвтоВАЗ планирует запустить в 2019 году производство битопливного седана Lada Granta CNG, работающего на бензине и сжатом метане. Об этом заявил начальник отдела автомобилей специального назначения АвтоВАЗа Сергей Ивлев, сообщают "Известия". Заявление было озвучено на заседании правительственной рабочей группы по внедрению газомоторного топлива.

Два баллона метановой Granta вмещают 100 л газа, при этом сохраняется и штатный бензобак на 50 л. Водитель переключается с бензина на газ кнопкой в салоне. Суммарный запас бензина и газа позволит Granta проехать на одной заправке 1050 км. При переходе на газ мощность двигателя снижается примерно на 10%, но повышается ресурс двигателя.

С прошлого года АвтоВАЗ уже продает битопливный седан Vesta CNG, у которого бензобак на 55 л бензина, а газовый баллон - на 90 л. Но массивный баллон у Vesta установлен в багажнике, что практически наполовину (с 480 л до 250 л) уменьшает его объем.

В рамках госстимулирования продаж газомоторной техники АвтоВАЗ получает субсидию в 140 000 рублей за каждый проданный битопливный автомобиль. C учетом этой субсидии розничная цена базовой Vesta составляет 765 тыс. рублей. Предполагаемая же цена на Granta CNG может составить примерно 490–500 тысяч рублей. Кроме Granta, на метан в будущем должен перейти и Largus.

По данным Минэнерго России, средний пробег автомобиля при заправке на 1,2 тыс. рублей (в ценах 2017 года) составляет 309 км - на бензине, 437 км — на дизеле, 607 км — на пропан-бутане, 981 км - на метане. На начало марта этого года средняя цена кубометра метана в столичном регионе составляет 16 рублей, бензина Аи-95 - 41,2 рубля, дизтоплива - 40,69 рубля. При этом метан пока не зависит от роста топливных акцизов — за последних три года цена газа значительно не менялась.