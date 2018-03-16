Jeep готовит новый Wrangler для "Пасхального сафари"

К сафари Jeep ожидаемо готовит концепты на базе нового поколения Jeep Wrangler. На первом тизере видно, что весь акцент сделан на внедорожный тюнинг. На переднем плане - мощный "силовой" бампер с допсветом (наверяка есть и лебедка), в расширенных арках прячутся огромные внедорожные "катки", а за ними видны усиленные спортивные амортизаторы, которые выдают лифтованную подвеску. Горб воздухозаборника также намекает на форсированный мотор под капотом.

Второй концепт стилизован под прошлую 3-дверную модель Jeepster. У прототипа такая же белая крыша, которая наверняка будет сделана съемной. При этом стильная машина также серьезно подготовлена под бездорожье - это выдает лифт подвески и большие внедорожные колеса с бедлоками.

В этом году Пасхальное сафари пройдет с 24 марта по 1 апреле в штате Юта.