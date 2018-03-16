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© Jeep

16 марта 2018 15:14

Тюнинг 72

Jeep готовит новый Wrangler для "Пасхального сафари"

Jeep показал первые тизеры концептов, которые компания готовит к традиционному мартовскому фестивалю "джиповодов" Easter Jeep Safari ("Пасхальное сафари") в штате Юта. Такие машины отличаются не только изменениями внешности, но и серьезной доработкой для радикального увеличения проходимости.

К сафари Jeep ожидаемо готовит концепты на базе нового поколения Jeep Wrangler. На первом тизере видно, что весь акцент сделан на внедорожный тюнинг. На переднем плане - мощный "силовой" бампер с допсветом (наверяка есть и лебедка), в расширенных арках прячутся огромные внедорожные "катки", а за ними видны усиленные спортивные амортизаторы, которые выдают лифтованную подвеску. Горб воздухозаборника также намекает на форсированный мотор под капотом.

Jeep показал интерьер нового 7-местного кроссовера...

Второй концепт стилизован под прошлую 3-дверную модель Jeepster. У прототипа такая же белая крыша, которая наверняка будет сделана съемной. При этом стильная машина также серьезно подготовлена под бездорожье - это выдает лифт подвески и большие внедорожные колеса с бедлоками. 

В этом году Пасхальное сафари пройдет с 24 марта по 1 апреле в штате Юта.

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