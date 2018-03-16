В России резко увеличат один из штрафов

Распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта по увеличению штрафа за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды с 1000 до 5000 рублей подписал Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

"В настоящее время отмечается несоответствие меры ответственности той степени общественной опасности, которая возникает при нарушении правил движения через железнодорожные пути", - говорится в документе.

Еще с 2015 года обсуждается вопрос об ужесточении ответственности за подобного рода нарушение.

Ранее в РЖД планировали обратиться в Минтранс, МВД и комитет Госдумы по транспорту в связи с ростом числа нарушений со стороны водителей на железнодорожных переездах. Такую меру компания приняла после аварии под Владимиром 6 октября. Тогда в районе станции Покров Владимирской области автобус с 58 пассажирами заглох на железнодорожном переезде, после чего в него врезался поезд Санкт-Петербург - Нижний Новгород.