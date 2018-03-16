В России определили самые "автомобильные" регионы

По состоянию на 1 января 2018 года, в России числятся насчитывается 42,4 млн легковых автомобилей, сообщает "Автостат". И 40% от этого количества сосредоточено всего лишь в 10 российских регионах.

Первым по емкости региональным парком в стране остается Москва: здесь насчитывается 3,71 млн легковушек. Второе место у Подмосковья, где 2,62 млн зарегистрированных единиц.

Таким образом, на столицу и областью приходится 15% всего российского легкового автопарка.

На третьей строчке находится Краснодарский край (1,78 млн штук), который опережает Санкт-Петербург (1,69 млн шт.). Замыкает пятерку лидеров Ростовская область с 1,28 млн машин.

В десятку самых "автомобильных" российских регионов также попали Свердловская область (1,27 млн шт.), Татарстан (1,22 млн шт.), Башкортостан (1,19 млн шт.), Челябинская (1,06 млн шт.) и Самарская (1,02 млн шт.) области.

По данным агенства, только в перечисленных субъектах РФ парк легковых автомобилей превышает 1 млн единиц. В остальных регионах страны он ниже этой отметки.