Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду

Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду
244661
В России серьезно изменят процедуру прохождения техосмотра (купить не получится)

В России серьезно изменят процедуру прохождения техосмотра (купить не получится)
148645
Штраф за пьяную езду увеличат до 500 тысяч рублей (и начнут сажать в тюрьму)

Штраф за пьяную езду увеличат до 500 тысяч рублей (и начнут сажать в тюрьму)
144927
© Авто.Вести.Ru, Павел Блюденов

16 марта 2018 12:04

Аналитика 92

В России определили самые "автомобильные" регионы

Аналитики определили регионы России, где зарегистрировано самое большое количество легковых автомобилей.

По состоянию на 1 января 2018 года, в России числятся насчитывается 42,4 млн легковых автомобилей, сообщает "Автостат". И 40% от этого количества сосредоточено всего лишь в 10 российских регионах.

В России названы регионы, где купили больше всего новых машин в 2017 году...

Первым по емкости региональным парком в стране остается Москва: здесь насчитывается 3,71 млн легковушек. Второе место у Подмосковья, где 2,62 млн зарегистрированных единиц.

Таким образом, на столицу и областью приходится 15% всего российского легкового автопарка.

На третьей строчке находится Краснодарский край (1,78 млн штук), который опережает Санкт-Петербург (1,69 млн шт.). Замыкает пятерку лидеров Ростовская область с 1,28 млн машин.

В десятку самых "автомобильных" российских регионов также попали  Свердловская область (1,27 млн шт.), Татарстан (1,22 млн шт.), Башкортостан (1,19 млн шт.), Челябинская (1,06 млн шт.) и Самарская (1,02 млн шт.) области.

По данным агенства, только в перечисленных субъектах РФ парк легковых автомобилей превышает 1 млн единиц. В остальных регионах страны он ниже этой отметки.

Новинки

Ford показал первые изображения возрожденного Bronco

Новинки

Новое поколение BMW X4 представлено официально

Продажи Lada Xray впервые пошли вниз С момента выхода на рынок в феврале 2016 года хэтчбек Lada Xray постоянно показывал рост продаж и даже ставил в них рекорды. Но в этом году все изменилось.
Меньше ездить, реже чиниться: автовладельцы рассказали, на чем экономят в кризис В кризис в России не только подорожали автомобили, но и серьезно выросла стоимость их содержания. Приходится экономить. На чем - выяснили аналитики в ходе масштабного исследования.
Российский авторынок в феврале снова заметно вырос Аналитики АЕБ опубликовали статистику продаж на российском авторынке за последний месяц зимы. Рынок продолжает уверенный рост, и эксперты дают обнадеживающие прогнозы: положительная динамика сохранится, хоть и несколько замедлится из-за эффекта растущей базы.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера