Ford показал первые изображения возрожденного Bronco

Компания Ford обнародовала свои планы на ближайшие два года и показала тизеры нескольких новых моделей. Но самый большой интерес, разумеется, вызывают изображения возрожденного внедорожника Bronco. Только его потенциальным покупателям опять придется подождать.
Тизер нового Bronco уже позволяет понять, что долгожданная новинка не будет представлять собой перелицованный Ford Everest, как предполагалось ранее. Наоборот, характерный угловатый 3-дверный силуэт с почти вертикальным лобовым стеклом, огромными колесными арками и "запаской" на пятой двери отсылает к концептам Bronco 2004 года, а также Ford Troller, который был разработан бразильским подразделением концерна.
При разработке дизайна кузова нового "Бронко" производитель крайне щепетильно подошел к этому вопросу, стремясь удержать планку и не разочаровать фанатов оригинальной модели. Дошло даже до того, что в начале лета все дизайнерские разработки по модели были отправлены в корзину, а облик снова начал создаваться с чистого листа, - все из-за того, что почти окончательный дизайн внедорожника сочли слишком похожим на облик Jeep Wrangler.
В любом случае, Bronco, судя по пропорциям, сохранит все особенности, за которые его так любили искатели приключений и просто любители бездорожья: это будет утилитарный проходимый внедорожник, и уже сейчас на это красноречиво указывает высокий клиренс и короткие свесы кузова.
Ожидается, что новый автомобиль будет построен на классической раме, которой с ним поделится пикап Ford Ranger для рынка США. Кроме того, он должен получить специально разработанные мосты. В качестве основного силового агрегата рассматривается бензиновый турбированный V6 из семейства EcoBoost, который при объеме в 2,7 л развивает 325 л.с. Кроме того, в Ford подумывают построить для Bronco на его основе еще и гибридную силовую установку. Дебют внедорожника с легендарным именем должен состояться в 2020 году.