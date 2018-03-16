Ford показал первые изображения возрожденного Bronco

Тизер нового Bronco уже позволяет понять, что долгожданная новинка не будет представлять собой перелицованный Ford Everest, как предполагалось ранее. Наоборот, характерный угловатый 3-дверный силуэт с почти вертикальным лобовым стеклом, огромными колесными арками и "запаской" на пятой двери отсылает к концептам Bronco 2004 года, а также Ford Troller, который был разработан бразильским подразделением концерна.

При разработке дизайна кузова нового "Бронко" производитель крайне щепетильно подошел к этому вопросу, стремясь удержать планку и не разочаровать фанатов оригинальной модели. Дошло даже до того, что в начале лета все дизайнерские разработки по модели были отправлены в корзину, а облик снова начал создаваться с чистого листа, - все из-за того, что почти окончательный дизайн внедорожника сочли слишком похожим на облик Jeep Wrangler.

В любом случае, Bronco, судя по пропорциям, сохранит все особенности, за которые его так любили искатели приключений и просто любители бездорожья: это будет утилитарный проходимый внедорожник, и уже сейчас на это красноречиво указывает высокий клиренс и короткие свесы кузова.

Ожидается, что новый автомобиль будет построен на классической раме, которой с ним поделится пикап Ford Ranger для рынка США. Кроме того, он должен получить специально разработанные мосты. В качестве основного силового агрегата рассматривается бензиновый турбированный V6 из семейства EcoBoost, который при объеме в 2,7 л развивает 325 л.с. Кроме того, в Ford подумывают построить для Bronco на его основе еще и гибридную силовую установку. Дебют внедорожника с легендарным именем должен состояться в 2020 году.