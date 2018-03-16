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© drom.ru

16 марта 2018 09:58

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На Московский автосалон приедет "Кортеж"

Автомобили проекта "Кортеж", предназначенные для главы государства и правительства, готовятся к своему дебюту в ходе инаугурации нового главы государства. Но новинки также ожидаются и на августовском Московском автосалоне, где их смогут оценить все желающие.

Автомобили проекта "Кортеж" планируется представить широкой публике на Московском международном автосалоне в августе, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Собеседник агенства сообщил, что посетителям покажут седан и минивэн.

"Планируется, что в продажу поступит седан, а дальше вопрос будет решаться исходя из спроса покупателей", - сказал источник агентства.

Половину деталей для проекта "Кортеж" будут поставлять российские компании...

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о примерных сроках ввода автомобилей "Кортеж" в эксплуатацию. Так, правительство сможет пересесть на седаны "Кортежа" в конце года.

"Я думаю, что это может произойти в конце этого года — начале следующего. К этому времени все желающие уже смогут заказывать себе автомобили проекта "Кортеж", — рассказал Глава Минпромторга в интервью газете "Ведомости".

Самого Мантурова, по его словам, больше всего из модельного ряда "Кортежа" интересует внедорожник, хотя поначалу он, скорее всего, все-таки пересядет на седан. Внедорожник в семействе "Кортежа" должен появиться до конца следующего года.

Мантуров также уточнил, что процесс заказа и изготовления автомобилей - длительный, текущий год уйдет на опытную эксплуатацию и дополнительную сертификацию автомобилей. Ожидается, что до конца 2018 года будет произведено и поставлено 70 автомобилей.

Ранее была названа и примерная стоимость автомобилей "Кортежа": ожидается, что представительские машины российского производства поступят в свободную продажу по цене около 6-7 млн рублей. Глава Минпромторга добавил, что роскошные модели "Кортеж" будут доступны частным покупателям в разных комплектациях - от "эконом-версии" до люксового варианта и даже бронированной модификации.

Первыми в открытую продажу выйдут лимузин и седан, позднее - минивэн и внедорожник. И этим машинам уже подыскивают экспортные рынки. Ими могут стать Юго-Восточная Азия и Ближний Восток (прежде всего ОАЭ).

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