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© Honda

15 марта 2018 19:26

Автокурьезы 70

Honda хочет обновить рекорд скорости для газонокосилок

Помимо автомобилей, компания Honda давно и масштабно производит мотоциклы, скутеры и разную полезную в хозяйстве моторизованную технику. Не так давно японцы уже прославились, собрав самую быструю в мире газонокосилку, и теперь хотят улучшить собственное достижение, скрестив косилку с супербайком.

Все началось с постройки газонокосилки, получившей название Mean Mower (букв. "Злая газонокосилка"). За основу была взята газонокосилка Honda HF2620 с двигателем мощностью 20 л.с., но штатный мотор заменили агрегатом от спортбайка Honda VTR 1000F Firestorm.

В Канаде построили самое быстрое бревно в мире.

В итоге получилось экстремальное транспортное средство, способное разогнаться до сотни за четыре секунды и развить 209 километров в час. Впрочем, в Книгу рекордов Гиннесса эта газонокосилка как самая быстрая в мире попала с чуть более скромным результатом - 187,6 километра в час.

Теперь японцы твердо намерены побить этот впечатляющий - хоть и не особо полезный - рекорд скорости. Их новый проект получил название Mean Mower Mk2, и для него выбран уже более серьезный мотор - 192-сильный, от супербайка Honda CBR1000RR Fireblade. Новую рекордную газонокосилку компания Honda готовит совместными усилиями с командой британского кузовного чемпионата BTCC Team Dynamics.

Газонокосилка будет на внушительные 82 лошадиные силы мощнее предшественника. По расчетам разработчиков, максимальная скорость этой газонокосилки должна составить 215 километров в час - не каждый современный автомобиль может похвастать такой максималкой.

Разогнать злобную газонокосилку до рекордной максимальной скорости доверили 23-летней картингистке Джессике Хоукинс, которую в Honda называют восходящей звездой автоспорта.  

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