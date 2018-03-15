Honda хочет обновить рекорд скорости для газонокосилок

Все началось с постройки газонокосилки, получившей название Mean Mower (букв. "Злая газонокосилка"). За основу была взята газонокосилка Honda HF2620 с двигателем мощностью 20 л.с., но штатный мотор заменили агрегатом от спортбайка Honda VTR 1000F Firestorm.

В итоге получилось экстремальное транспортное средство, способное разогнаться до сотни за четыре секунды и развить 209 километров в час. Впрочем, в Книгу рекордов Гиннесса эта газонокосилка как самая быстрая в мире попала с чуть более скромным результатом - 187,6 километра в час.



Теперь японцы твердо намерены побить этот впечатляющий - хоть и не особо полезный - рекорд скорости. Их новый проект получил название Mean Mower Mk2, и для него выбран уже более серьезный мотор - 192-сильный, от супербайка Honda CBR1000RR Fireblade. Новую рекордную газонокосилку компания Honda готовит совместными усилиями с командой британского кузовного чемпионата BTCC Team Dynamics.



Газонокосилка будет на внушительные 82 лошадиные силы мощнее предшественника. По расчетам разработчиков, максимальная скорость этой газонокосилки должна составить 215 километров в час - не каждый современный автомобиль может похвастать такой максималкой.



Разогнать злобную газонокосилку до рекордной максимальной скорости доверили 23-летней картингистке Джессике Хоукинс, которую в Honda называют восходящей звездой автоспорта.