Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей

Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей
218749
Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду

Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду
244536
Водители взбунтовались против знака

Водители взбунтовались против знака "шипы". Подборка самоделок
327384
© Audi

15 марта 2018 18:13

Автопром 122

Audi убьет одну из своих самых экстремальных моделей

Мощный спорткар Audi R8 вот уже более десяти лет успешно демонстрирует потенциал марки Audi и давно освоил на рынке свою комфортную нишу. Однако с ужесточаюшимися экологическими требованиями и сменой курса на электрические силовые установки этой модели, похоже, ужиться не получится.

Как признал в интервью изданию Car&Driver глава отдела исследований и разработок Audi Петер Мертенс, спорткар Audi R8 вряд ли будет "продлен" на третье поколение - по крайней мере, автопроизводитель до сих пор не приступил к работе над такой моделью, и подобных планов у руководства нет. Разве что пытаясь быть менее категоричным, Мертенс добавил, что никогда не стоит говорить "никогда", а спортивные динамичные автомобли всегда служили компании хорошую службу.

Audi представила в Женеве новую A6.

Впрочем, поклонникам модели не стоит расстраиваться раньше времени: ожидается, что модель R8 доживет как минимум до 2020 года и за это время получит несколько новых модификаций. Например, уже в этом году должна быть представлена версия с двигателем V6 объемом 2,9 литра - это новый высокофорсированный мотор группы VAG, который уже можно найти под капотами новых Audi RS4 Avant и RS5 Coupe.

Ну а пока Audi R8 предлагается с безальтернативным атмосферным V10 объемом 5,2 литра мощностью 540 л.с. или 610 л.с. в версии Plus. На разгон до сотни с таким двигателем автомобиль тратит всего 3,2 секунды. К слову, у R8 существовала и полностью электрическая версия e-tron, которая вполне соответствовала бы духу времени, однако популярной такую модификацию не назовешь: спорткар продавался недолго, стоил более миллиона долларов и разошелся тиражом менее сотни экземпляров.

Нынешнее поколение Audi R8 продается в России только в самой мощной версии Plus. Цена автомобиля составляет 11 200 000 рублей.

Новинки

Mercedes-Benz обновил свою самую большую и роскошную модель

Новинки

Новый Mercedes-AMG G 63: 585 "сил" и динамика спорткара

В Тольятти стартовало производство лифтбека Lada Granta У пятидверной "Гранты" - переезд: модель покинула конвейер завода в Ижевске и перебралась в Тольятти, на линию сборки Kalina/Granta. Такое решение позволит оптимизировать производственный процесс: в Тольятти дозагрузят конвейер, а в Ижевске - сосредоточатся на семействе Lada Vesta.
BMW позволит вернуть дизельные автомобили в случае их запрета Немецкие города наделили правом ограничивать движение автомобилей с "грязными" выхлопами, и многие покупатели теперь бояться иметь дело с дизельными двигателями. Компания BMW сделала разумный ход, который должен поддержать продажи машин на "солярке".
Опубликован список автомобилей, попадающих под "налог на роскошь" Минпромторг раскрыл новый список автомобилей, которые облагаются повышенным транспортным налогом. Перечень таких машин, попадающих под "налог на роскошь", заметно вырос.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера