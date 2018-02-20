Хит-парад. Из грузовика, или Внедорожники на базе пикапов

Вы спросите, зачем строить внедорожники на базе пусть легких, но все же грузовиков с их соответствующими повадками? Первое - это унификация. Общее рамное шасси, общий или очень близкий набор агрегатов и многих элементов кузова - а моделей на продажу уже две.

Второй момент в том, что унифицированное с пикапом или целиком взятое он него шасси дает внедорожнику выносливость и прочность на бездорожье, при частой езде под грузом или при буксировке тяжелого прицепа, что, например, норма жизни в США. А "грузовые" ходовые качества смягчают установкой амортизаторов с более комфортными настройками и заменой привычных для пикапов задних рессор моста на более мягкие пружины.

№ 1 Isuzu MU-X MU-X

Японская Isuzu известна у нас, в первую очередь, своими грузовиками. Но не все знают, что в ее модельном ряду есть рамный 7-местный внедорожник MU-X, выпускаемый с 2013 года и недавно прошедший через рестайлинг. И основа его – утилитарный среднеразмерный пикап Isuzu D-Max, который поделился с внедорожником практически всеми агрегатами. В моторной гамме MU-X только турбодизели, причем производства самой Isuzu. На выбор – двигатели объемом 1,9, 2,5 и 3 л отдачей в 150, 136 и 177 л.с. соответственно.

Isuzu MU-X

Привод – как задний, так полный с жестко подключаемым передним мостом и пониженной передачей. Все это сочетается с МКПП (5 или 6 ступеней) или 6-диапазонным автоматом. Примечательно, что Isuzu официально присутствует в России давно, и японцы уже продают у нас пикап D-Max по цене от 1 865 000 рублей. Возможно, что и до продаж внедорожника MU-X однажды дозреют?

№ 2 Mitsubishi Pajero Sport

Еще с первого своего поколения PA (1996-2008 гг.) Mitsubishi Pajero Sport (он же Montero) делит рамное шасси с пикапом L200 (он же Triton). И текущая, третья генерация Pajero Sport с индексом QE (с 2015 года) исключением не стала – в ее основе "элька" пятого поколения, тоже стартовавшая в 2015 году.

Mitsubishi Pajero Sport

И внедорожник, и пикап используют на разных рынках общие дизельные моторы, механические КПП, систему полного привода Super Select с межосевым дифференциалом (у L200 еще есть более простой полный привод part-time) и задней блокировкой. Из основных различий – у Pajero Sport сзади не рессоры, а пружины, 8-ступенчатый автомат (у L200 он 5-ступенчатый) и бензиновый 3-литровый V6, которого у этого поколения "эльки" уже нет.

№ 3 Toyota Fortuner, Sequoia

У Toyota в модельном ряду сегодня два внедорожника на базе пикапов. Первый – это среднеразмерный Fortuner (верхнее фото) на шасси и агрегатах от Hilux. Первое поколение (2004-2015 гг.), которое собирали еще и в соседнем Казахстане, российский рынок не получил. А вот вторая генерация до нас в 2017 году наконец добралась, хотя и спустя два года после запуска производства. У внедорожника, как и у брата-пикапа, полный привод с жестко подключаемым передним мостом, "понижайка" и блокировка заднего дифференциала. Правда, из 5 моторов нашему рынку достались только два – бензиновый 2,7 в 166 л.с. и дизель объемом 2,8 л в 177 л.с. Базовая коробка – 5-ступенчатая МКПП, далее – 6-диапазонный автомат.

Toyota Sequoia

Но на фоне исполинской Sequoia утилитарный Fortuner просто теряется – и по размерам, и по богатству оснащения и отделки. Даже Land Cruiser 200 как-то меркнет на фоне этого "бревнышка" длиной в 5,2 м, чей необъятный салон вмещает восьмерых. Такие размеры – заслуга не менее габаритного шасси от полноразмерного пикапа Tundra. И с двигателями Sequoia тоже не скромничает – от грузовичка взят топовый бензиновый V8 объемом 5,7 л и мощностью 381 л.с. Естественно, вместе с 6-ступенчатым автоматом, подключаемым полным приводом и пониженным рядом в раздатке.

№ 4 Chevrolet/Cadillac TrailBlazer, Tahoe, Suburban / Escalade

Второе поколение внедорожника Chevrolet TrailBlazer как-то разом изменил свой курс вместе со сменой генерации. Из Америки он переехал на заводы и рынки Азии и сменил платформу, перебравшись на шасси пикапа Colorado для тех же азиатских стран. Кстати, прямой родственник такого Colorado – это упомянутый выше Isuzu D-Max, а это значит, что и нынешний TrailBlazer – это "брат" внедорожника Isuzu MU-X. Хотя у них есть отличия по гамме моторов. У TrailBlazer вместе прежних многолитровых "бензинок" теперь дизели в 2,5 и 2,8 л (150 и 180 л.с.), а также бензиновый V6 (3,6 л, 277 л.с.). Кстати, TrailBlazer второго поколения продавался и у нас, но после ухода GM покинул российский рынок.

Chevrolet Tahoe

Зато недавно обновленный полноразмерный Chevrolet Tahoe пока никуда из России не собирается. И после прекращения сборки в Республике Беларусь его везут к нам напрямую из США. В основе – шасси от большого пикапа Silverado. И на нем же построены текущий автобусоподобный Suburban и роскошный Cadillac Escalade. От пикапов, само собой, взяты и бензиновые V8 в 5,3 и 6,2 л, и автоматы на 8 и 10 ступеней, полный привод с автоматическим подключением переднего моста и "понижайкой". Кстати, были времена, когда на Tahoe и Suburban ставили еще и дизели от тяжелых версий пикапов. И есть информация, что GM раздумывает вернуть эти двигатели.

№ 5 Ford/Lincoln Everest, Expedition / Navigator

Среднеразмерный внедорожник Everest на базе хорошо известного в России пикапа Ranger для азиатского рынка Ford выпустил еще в 2003 году, а в 2015-м вышло третье поколение этого "проходимца". Сзади - неразрезной мост на пружинах, передняя ось подключается автоматикой, но есть и пониженная передача, и жесткая блокировка заднего межколесного дифференциала. На выбор - бензиновый 2-литровый EcoBoost (244 л.с.) и два дизеля объемом 2,2 (160 л.с.) и 3,2 л (5 цилиндров, 200 "сил") в паре с "механикой" или автоматом (у обеих КПП – 6 ступеней). Машина продается на куче мировых рынков, но все никак не доедет до нашей страны, где такие крепкие "утилитарники" весьма востребованы. (Кстати, возрожденный Bronco тоже может получить рамное шасси от пикапа Ranger, но уже американского).

Ford Expedition

На другой чаше весов – полноразмерные громадины Ford Expedition и… Lincoln Navigator! Да-да, еще с первых поколений 1996-2002 годов выпуска эта парочка строится на рамной основе от не менее полноразмерного трака F-150. И новейшие генерации этих внедорожников, запущенные в 2017 году, сохранили эту "грузовую" рамную базу, хотя, само собой, она доработана для большего комфорта этих машин, соперничающих по роскоши отделки и оснащения. У текущего поколения пикапа F-150 новые Expedition и Navigator также взяли бензиновый битурбовый 3,5-литровый V6 (375 и 400 л.с. у первого, 450 л.с. у второго), 10-ступенчатый автомат и полный привод с межосевой муфтой, блокировкой заднего моста и пониженным рядом в раздатке. Хотя какое еще бездорожье на таком "люксе"…