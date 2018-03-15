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© Mercedes-Benz

15 марта 2018 17:01

Новинки 77

Mercedes-Benz обновил свою самую большую и роскошную модель

Роскошный лимузин Mercedes-Maybach Pullman обновился: появились новые варианты отделки салона, новые элементы стайлинга, а еще - слегка обновилась внешность: лимузин пошел по следам младшей модели S-класса и футуристичного прототипа.

Пожалуй, самое заметное отличие обновленного Pullman от прошлой версии - решетка радиатора нового дизайна. Решетка с тонкими вертикальными планками впервые появилась на концепт-каре Vision Mercedes Maybach 6, ее чуть ранее получил и "короткий" Mercedes-Maybach. По замыслу дизайнеров, эта решетка должна ассоциироваться с дорогим классическим костюмом в полоску.

Еще одно отличие во внешности - новые 20-дюймовые колесные диски. Кроме того, по желанию новый Pullman с завода можно заказать с двухцветной окраской кузова.

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Новые цвета предлагатся и для отделки интерьера: новые варианты включают коричневый, серый оттенки, а также комбинированный вариант бежевого с синим. "Фишка" автомобиля - продвинутая аудиосистема, которая одновременно может транслировать разную музыку в передней и задней частях салона без дискомфорта и без потери качества звучания.

В движение лимузин приводится 6-литровым V12 мощностью 630 л.с., который позволяет 6,5-метровому автомобилю разгоняться до сотни всего за 6,5 секунды. Теперь лимузин носит шильдик S650, а не S600, как раньше.

Предзаказ на обновленный Mercedes-Maybach Pullman 2019 модельного года уже открыт. Цены будут начинаться с отметки в полмиллиона евро. Позже будет представлена и бронированная модификация Guard, которая, вероятно, будет в несколько раз дороже. 

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