В Тольятти стартовало производство лифтбека Lada Granta

Как сообщает пресс-служба "АвтоВАЗа", в ходе переезда с производственной площадки ''Lada Ижевск'' было перенесено более 500 единиц сварочного оборудования и оснастки. Параллельно шла подготовка и обучение специалистов в Тольятти для работы во вторую смену на линии Kalina/Granta. В связи с расширением производства, были привлечены дополнительные сотрудники из Индустриального парка "АвтоВАЗа", а также из других подразделений компании.

На поставках лифтбеков дилерам перенос производства никак не сказался: автопроизводитель заранее выпустил необходимый запас автомобилей для поставок в дилерские сети.



Напомним, комплекс по производству автомобилей на платформе Kalina был введен в эксплуатацию в 2004-2008 годах. В общей сложности здесь было выпущено более 1,5 миллиона автомобилей: Kalina первого и второго поколений, Granta, Datsun.



Автозавод в Ижевске теперь сфокусируется на выпуске автомобилей семейства Vesta, в которое уже входят седан, универсал Vesta SW и кросс-универсал Vesta SW Cross. В перспективе семейство дополнят кросс-версия седана, а также пара "заряженных" модификаций.



Седан Lada Vesta по результатам продаж за февраль 2018 года оказался вторым по популярности на российском рынке, уступив лишь корейскому Kia Rio. За месяц было продано 8 456 экземпляров, а за первые два месяца года - 15 152 машины.