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© Youtube

15 марта 2018 20:30

Автокурьезы 15

Старый универсал Volvo научился петь песни дверью

Владелец универсала Volvo 240 решил, что сигнализатор открытой двери на его автомобиле звучит слишком занудно и однообразно. Но современные технологии и познания в электронике позволили ему исправить этот нюанс: теперь о незакрытой двери его Volvo предупреждает музыкальным хитом из восьмидесятых.

Необычной доработкой своего автомобиля автор этого изобретения, известный в соцсетях как Chris NG, поделился с YouTube-каналом 8 Bit Universe. Он самостоятельно собрал новый электронный блок, который при открытой двери заставляет машину не занудно пищать, а исполнять восьмибитную версию одной из популярнейших песен восьмидесятых - композицию Africa американской группы Toto.

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Судя по видео, замена блока на Volvo 240 занимает буквально несколько секунд: нужно всего лишь добраться до проводки под рулевой колонкой и вместо штатного блока установить новый, собранный Крисом. Стоит только включить зажигание при открытой двери, как автомобиль начнет наигрывать всем известную мелодию, причем Крис решил записать весь трек целиком.

Теперь изобретатель запустил кампанию на платформе спонсорских сборов Kickstarter и планирует превратить забавную доработку в бизнес-проект. Как утверждает сам Крис, создание поющего сигнализатора заняло у него всего два дня. Пока что он доступен только для автомобилей Volvo 240, однако автор готов собрать аналогичный блок и для других моделей и с другими музыкальными композициями. Примечатльно, что для реализации проекта Крис планировал собрать 5 000 долларов, а пользователи Kickstarter уже перечислили ему почти вдвое больше.

Пользоватялем соцсетей изобретение Криса очень понравилось, многие отнеслись с юмором. В частности, некоторые опасаются, что с такой доработкой на автомобилях будет постоянно садиться аккумулятор, потому что водители будут сидеть с открытой дверью и слушать до конца любимую мелодию. Другие же отмечают и важное преимущество: если в машину залезет вор, он заслушается, и его легко можно будет поймать. Видеоролик с поющим Volvo 240 - ниже. Только советуем сделать звук потише: штатный сигнализатор на этой модели действительно пищит очень громко и неприятно.

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