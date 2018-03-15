У нового Volkswagen Touareg будет матричная оптика

Ранее в сети уже появились официальные фотографии салона - производитель специально выбрал для публикации такие снимки, которые не раскрывают всех подробностей об интерьере, но общее представление дают вполне исчерпыващее.

Теперь в Volkswagen решили "сказать пару слов" о дизайне "Туарега", а точнее - о его оптике, которая обещает быть весьма технологичной и - очевидно - недешевой. Речь идет о сложных матричных LED фарах головного света. Пока что особых подробностей об оптике нет - если не считать опубликованной фотографии - известно лишь, что в каждой фаре будет установлено по 75 светодиодных элементов.



Премиальный внедорожник будет построен на платформе MLB-Evo, которая лежит в основе моделей Audi Q7, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. Новый "Туарег" унаследует дизайн концепта VW T-Prime GTE и в целом станет более премиальным и технологичным, что позволит ему легко переманить часть покупателей Mercedes-Benz GLE, BMW X5 и Volvo XC90. В салоне появятся полностью цифровая приборная панель и 15-дюймовый дисплей мультимедийной системы.



Кстати, на свою премьеру, которая состоится в Пекине, внедорожник едет своим ходом, в частично закамуфлированном облике. Он выехал из Братиславы, где налажена его сборка, и уже успел побывать в Санкт-Петербурге и Москве. Общая протяженность маршрута составляет 16 000 километров, путь автомобиля проходит по территории 11 стран.